«المرأة والاقتصاد» بشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مكتب شؤون الشرطة النسائية بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، ورشة عمل تعريفية بخيمة الفعاليات بمجمع إدارات الشرطة، حول تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، وذلك بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي. وأشارت المقدم الدكتورة آمنة البلوشي، مدير مكتب شؤون الشرطة النسائية، إلى أهمية الورشة في تعريف العنصر النسائي في شرطة أبوظبي بدور المجلس الرائد في دعم الاقتصاد الوطني، وتسهيل كافة الصعوبات أمام المرأة الإماراتية في هذا المجال، وتقديم الخدمات المتميزة لدعم الاقتصاد.

وأشادت الدكتورة شفيقة العامري، المدير التنفيذي لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، بالشراكة والتعاون مع شرطة أبوظبي، لافتة إلى دور العناصر النسائية في تحقيق أهداف المجلس، ومن أبرزها تفعيل دور ومشاركة سيدات ورائدات الأعمال والمبدعات، والمحافظة على استدامة واستمرارية أعمالهن.