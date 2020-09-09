ضبط 400 دراجة مخالفة في رأس الخيمة

رأس الخيمة ( الاتحاد)

ضبطت إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، 400 دراجة نارية وهوائية غير مرخصة خلال الأسبوعين الماضيين وذلك بحسب ما صرح به العميد أحمد الصم النقبي مدير الإدارة.

وأوضح النقبي بأن تلك الدراجات بجانب كونها غير مرخصة، تتجه نحو إصدار أصوات مزعجة وضجيج يعكر صفو قاطني المناطق السكنية ومستخدمي الطريق كافة، ويعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، لافتاً بأن الحملة شملت كافة المناطق في إمارة رأس الخيمة.

وأوضح أن حملة ضبط الدراجات النارية والهوائية المخالفة قد تم اطلاقها بناءً على توجيهات اللواء علي بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، الهادفة إلى الحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن مخالفة قواعد وقوانين الأنظمة المرورية.