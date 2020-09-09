العدل تهيب المحامين الالتحاق بـ«المحامي الذكي»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أهابت وزارة العدل بكافة المحامين المقيدين بجداول المحامين المشتغلين، الدخول إلى نظام المحامي الذكي في موقع الوزارة الإلكتروني: elawyer.moj.gov.ae، أو مراجعة قسم مواجهة غسل الأموال في الوزارة، واستكمال البيانات المطلوبة وتحديثها خلال أسبوع عمل، اعتباراً من 8 سبتمبر 2020، وذلك للمساهمة في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب واجب وطني، قبل أن تكون التزاماً قانونياً.

وأكدت الوزارة أن الالتحاق بالنظام يضمن عدم اتخاذ الإجراءات الجزائية بحق المخالفين، ومنها الوقف عن مزاولة المهنة واتباع الإجراءات المطلوبة، المتمثلة في ملء استبيان المخاطر، وتسمية مسؤول الامتثال الخاص بكل مكتب تحديث البيانات بالعربية والإنجليزية.

يشار إلى أن نظام المحامي الذكي يعد تطبيقاً ذكياً متاحاً على المتصفحات والأجهزة الذكية كافة، يؤمن باقة من الخدمات الإلكترونية للمحامين وأفراد المجتمع، بحيث يوفر الوقت والجهد للمحامي من خلال تقديم الطلبات إلكترونياً، ومتابعتها من خلال النظام الذي يعد منصة تواصل فعالة بين المحامي والوزارة، ويساعد في تسهيل إجراءات تنفيذ الخدمة من قبل الفريق المعني في الوزارة.