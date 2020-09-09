شرطة أبوظبي تكرم متعاوناًً لأمانته

أبوظبي ( الاتحاد)

كرّم العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، بمكتبه، مقيماً متعاوناً من الجنسية العربية، تقديراً لأمانته، وحسن تصرفه تجاه مال الغير، والذي تمثل بتسليم حقيبة تحتوي على مبالغ مالية إلى مركز شرطة الخالدية.

وأكد مدير قطاع الأمن الجنائي حرص شرطة أبوظبي على تكريم المتعاونين، تثميناً لجهودهم المخلصة في خدمة المجتمع، حيث تعكس تصرفاتهم منهجاً خلاقاً، وتحفيزاً للأشخاص الذين يسهمون في دعم المنظومة الأمنية.

وأثنى على أمانته النابعة من القيم الأخلاقية والإنسانية، وإحساسه بالمسؤولية المجتمعية، مؤكداً أهمية التعاون بين الشرطة والمجتمع، وبمبادرته الإيجابية التي عبرت عن روح الاهتمام والمسؤولية التي يتحلى بها.