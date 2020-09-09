شرطة رأس الخيمة: «بالتزامك تأمن»

رأس الخيمة (الاتحاد)

نفذت إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع أفرعها الجغرافية بمراكز الشرطة الشاملة، حملة توعية بعنوان «بالتزامك تأمن»، ضمن الحملة الرئيسة «سرقة المباني تحت الإنشاء».

واستهدفت الحملة أصحاب المنشآت والمنازل قيد الإنشاء، بهدف رفع نسبة الشعور بالأمان في هذه الأماكن بالإمارة، للحد من السرقة.

وأوضح العقيد الدكتور راشد محمد السلحدي، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، أن الحملة تستمر لمدة شهر من بداية انطلاقها، وتتمثل في تقديم التوعية اللازمة لأصحاب المباني تحت الإنشاء، بضرورة اتخاذ كافة اشتراطات الأمن والسلامة والتحقق من تطبيقها، وتوفير كل ما يلزم لحمايتها من السرقة، مؤكداً أن الإدارة تسعى دائماً لتعزيز دورها المجتمعي اتجاه كافة شرائح المجتمع، لتعزيز الأمن والأمان، وتقديم أفضل الخدمات، على نحو الجودة والتميز، للمساهمة في خلق بيئة آمنة وسعيدة، لمواجهة الجريمة.

وقال المقدم عبدالله عبدالرحمن الزعابي، رئيس قسم توعية المجتمع، إن الحملة أسفرت عن توعية نحو أكثر من 500 منشأة تحت الإنشاء، في مرحلتها الأولى، عبر تنظيم زيارات ميدانية لتلك الأماكن، قام بها فرع الشرطة المجتمعية بمركز شرطة المدينة الشامل، برئاسة النقيب حسن العوضي مدير الفرع، احتوت على مجموعة من إرشادات الأمن والسلامة، بالإضافة إلى نشر «بروشور» توعية باللغتين العربية والإنجليزية على مواقع التواصل الاجتماعي للقيادة العامة، ونشر التوعية على وسائل الإعلام المختلفة، داعياً الجميع إلى التحلي بالمسؤولية، ورفع الوعي والالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية، للحد من السلوكيات السلبية في المجتمع، والإبلاغ عن أي ظواهر سلبية، أو سلوكيات تثير الاشتباه، عبر الاتصال على رقم 901.