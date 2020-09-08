رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس شمال مقدونيا بذكرى الاستقلال

أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة ستيفو بنداروفيسكي رئيس جمهورية شمال مقدونيا، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس ستيفو بنداروفيسكي.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي زوران زاييف رئيس وزراء جمهورية شمال مقدونيا.