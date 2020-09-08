حاكم رأس الخيمة يطلع على استراتيجية «التغير المناخي والبيئة»

رأس الخيمة (وام)

اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أمس على استراتيجية وزارة التغير المناخي والبيئة وبرامجها المستقبلية.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة الذي قدم عرضاً حول استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة، وأبرز الملفات الحيوية المستقبلية الهادفة إلى تعزيز التنوع الغذائي، ورفع نسب الاكتفاء الذاتي المحلي وفق أعلى معايير السلامة والأمان، وتعزيز تنافسية الدولة وتنمية الجوانب الاقتصادية للتجارة في المنتجات الغذائية للمحافظة على مكانة الدولة كمحطة رئيسة مهمة في مجال التبادل التجاري.

حضر اللقاء سلطان بن علوان وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وعدد من مسؤولي الوزارة.