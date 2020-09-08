تشكيل لجنة فاقدي الرعاية الاجتماعية بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. واطلع المجلس، على التقرير المقدم من دائرة المالية المركزية، حول أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة، للربع الثاني لعام 2020م.

وتضمن التقرير، المؤشرات البيانية للموازنة العامة وجداول المقارنة بين الإيرادات والصادرات للربع الثاني لعام 2020م للدوائر المركزية واللامركزية والهيئات المستقلة في الإمارة، كما تضمن التقرير نسب الصرف الفعلي لكل من قطاعات التنمية الاجتماعية والإدارة الحكومية والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

وقدم المجلس، شكره لدائرة المالية المركزية، مثنياً على جهودها في متابعة أداء النظام المالي وتطويره، والجهود التي بذلتها منذ بداية جائحة كوفيد-19، بما يسهم في استمرارية كفاءة الأداء المالي لحكومة الشارقة.

وأصدر المجلس القرار رقم (28) لسنة 2020م، بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية، ونص القرار على أن تُشكل اللجنة برئاسة القاضي‏‏ سالم علي مطر الحوسني -رئيس محكمة الشارقة الشرعية الاتحادية- وعضوية كل من: اللواء‏‏ سيف محمد الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، نائباً للرئيس، والمحامي العام‏‏ أنور أمين الهرمودي، رئيس نيابة الشارقة الكلية، عضواً، وخميس بن سالم السويدي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، عضواً.وعفاف إبراهيم المري، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، عضواً ومقرراً، وموضي بنت محمد الشامسي، رئيس إدارة مراكز التنمية الأسرية، عضواً، ومحمد عبدالله الزرعوني، مدير منطقة الشارقة الطبية، عضواً.

وجمال فاضل العبدولي، مدير إدارة الجنسية والهوية بالشارقة - الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، عضواً.

كما أصدر المجلس القرار رقم (29) لسنة 2020م، بشأن لائحة رسوم معهد الشارقة للتراث.