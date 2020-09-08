فيصل البناي: «إيدج» توفر حلولاً مستقبلية تعزز القدرات العسكرية

أبوظبي(وام)

أكد فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة التكنولوجيا المتقدمة «ايدج».. أن تداعيات جائحة «كوفيد-19» دفعت الجميع للتكيف مع واقع جديد وتغيير الطريقة التي نعيش ونعمل بها، إذ تواكب «إيدج» المستجدات، وتتفاعل مع المتغيرات بشكل سريع ولافت، في إطار العمل الدائم على تطوير وتوفير حلول مرنة وقوية ومبتكرة للتغلب على تحديات المستقبل.

وقال البناي: إن «إيدج» حريصة على تسخير كافة قدراتها التكنولوجية المتقدمة، لضمان كفاءة إنجاز الأعمال، مع الحفاظ على الاستمرارية في كافة الظروف، وبعد ظهور جائحة «كورونا» بفترة وجيزة، قمنا بتعزيز العديد من إجراءاتنا الاحترازية بصورة تفوق البروتوكولات الموصى بها. وأشار إلى أنه تم توفير خط ساخن خاص بـ «كوفيد-19» على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما وفرنا إجراء فحص «كوفيد-19» داخلياً للموظفين، وإقامة ورش عمل لإرشادهم.

وأوضح، أن «إيدج» شاركت في مبادرة «سيتيزن ساينس»، التي أسست لدعم ومساندة جهود دولة الإمارات وأجهزتها المختلفة لمواجهة تحديات «كوفيد-19» واحتوائه ومنع انتشاره.

وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في «إيدج»: إن التكنولوجيا وقطاع الدفاع على وجه الخصوص يشهدان تطورات متسارعة وبوتيرة عالية، لذا نحرص على مواكبة هذه التطورات، لتكون حافزاً لها على إحداث التغيير الإيجابي، من خلال المرونة في اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة وفعالة، لإحداث تغير حقيقي وملموس في هذا القطاع، وتقديم حلول مستقبلية، عبر الجمع بين ابتكارات السوق التجارية والقدرات والإمكانات العسكرية، مضيفاً أن «إيدج» تقدم منتجات عملية حديثة، ترتقي بالحلول التجارية المتاحة إلى آفاق جديدة.

وحول الأسواق التي المستهدفة لـ «إيدج»، قال فيصل البناي: إن تأسيس «إيدج» جاء بهدف تطوير القدرات الدفاعية السيادية للدولة، وبناء وتطوير اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز القدرات التصديرية للدولة، وتمكينها من تأمين بنيتها التحتية الدفاعية الحيوية، موضحاً أن «إيدج» تعمل في الوقت الراهن مع شركاء وعملاء متعددين، ضمن قطاعات متنوعة في المنطقة وفي أنحاء العالم. وأضاف: إن أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعد اليوم واحدة من الأسواق الرئيسية بالنسبة لنا، كما أن لدينا علاقات متينة مع العاملين والمؤثرين في قطاع الدفاع، إضافة لهذا فنحن منفتحون دائماً لبناء علاقات التعاون والعمل المشترك، الذي من شأنه توسيع قدراتنا على التصدير، واستهداف أسواق جديدة.

شركة «نمر»

وقال: «لعل من المهم الإشارة في هذا الصدد، إلى دخول إيدج للعديد من الأسواق الواعدة، فعلى سبيل المثال لاقت المعدات المتطورة التي تنتجها شركة «نمر»، إحدى شركات إيدج الرائدة اليوم في تصنيع المركبات العسكرية المدرعة الخفيفة والمتوسطة الوزن، اهتماماً كبيراً من قبل جهات عديدة، ودخلت الشركة إثر ذلك في مشروع مشترك مع وزارة الدفاع الجزائرية، لتصنيع مجموعة مركبات «نمر» في الجزائر، كما تركز الشركة أيضاً على توسعة أسواق تصديرها، لتشمل دول أوروبا الشرقية، وغيرها.

وحول أهم القطاعات الوطنية، التي تشهد إقبالاً متزايداً في السوق الإقليمية والعالمية، قال فيصل البناي: «تشهد دولة الإمارات اليوم تركيزاً متزايداً على قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، إذ تميزت الدولة على الدوام باهتمامها الكبير بالتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتؤكد القيادة الرشيدة للدولة على الدوام، على ضرورة الاهتمام بتطوير القدرات السيادية، تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 ».

وذكر أن الإمارات تتصدر قائمة التنافسية الرقمية على مستوى العالم العربي، إذ تفيد التقارير أن الدولة تستثمر ما يتراوح بين 10-14 مليار درهم سنوياً، في الابتكار تماشياً مع جهودها الرامية للانضمام إلى قائمة الدول الأكثر ابتكاراً في العالم، وتمكين مواطنيها من تحقيق طموحاتهم. وأكد البناي، أن الإمارات تحظى بموقع قوي ومؤثر، وتستفيد من قدراتها وصناعاتها الراسخة في تمهيد الطريق نحو تحقيق أهدافها.. مضيفاً أن: «إيدج» تعمل بوصفها لاعباً أساسياً في قطاع التكنولوجيا المتقدمة والدفاع في الإمارات، على تسهيل تحقيق تلك الأولويات والأهداف.

حلول مرنة ومبتكرة

وحول ما يميز المنتجات العسكرية التي تصنعها «إيدج».. قال فيصل البناي: «تحتوي محفظة أعمالنا عدداً كبيراً ومتنوعاً من المنتجات العسكرية المتطورة، وتضم قائمة عملائنا الرئيسيين وحدات القوات المسلحة الرئيسة والشركات العسكرية الرسمية رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم، فعلى سبيل المثال تعتبر «إيدج» المورد المفضل لدى القوات المسلحة الإماراتية، وذلك نظراً لقدرتنا على تطوير حلول مرنة وقوية ومبتكرة تواكب الحاجة. وأضاف: «في فبراير من العام الجاري، تم إطلاق طائرة «قرموشة»، وهي أول طائرة عسكرية خفيفة مسيرة تقلع وتهبط عمودياً، وهي مصممة لحمولة تصل إلى 100 كجم، وتتميز بقدرة على الطيران لمدة 6 ساعات، أو التحليق لمسافة 150 كم، كما أنها مزودة بكاميرا عالية الدقة، ومن المتوقع أن تقلل قدراتها المتقدمة من التكلفة الإجمالية للعمليات، وأن تتيح للجيوش الحفاظ على طائرات الهليكوبتر المأهولة لإنجاز المهام الحرجة والحيوية».

شركة «أمرك»

حول عقود «إيدج» الموقعة، قال فيصل البناي: دخلت «إيدج» خلال يوليو 2020 في اتفاقية مشروطة للاستحواذ على الحصة المتبقية في شركة «أمرك»، التي تعد اليوم المزود الرائد لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وتبلغ تلك الحصة 40%، وكانت مملوكة لشركتي لوكهيد مارتن وسيكورسكي، اللتين كانتا مساهمتين رئيستين في «أمرك» منذ إنشائها في عام 2010، الأمر الذي ساعد في تطوير القدرات والإمكانات العمليات العسكرية داخل الدولة، ومع مواصلة «أمرك» أعمالها في تقديم خدمات ما بعد بيع الطائرات، أستطيع القول: إننا أصبحنا اليوم في موقع رئيس يتيح لنا تمكين القوات الجوية في دولة الإمارات والدول الإقليمية وضمان جاهزيتها التشغيلية، والحفاظ على صلاحية طائراتها للتشغيل، وتأمين الملكية الفنية لمختلف الطائرات ومنصات الأجنحة الدوارة والثابتة، وقد بلغت قيمة استحواذ «إيدج» على «أمرك» 307 ملايين دولار، وقد شكل هذا إنجازاً مهماً لدولة الإمارات ومحطة بارزة في مسيرة إيدج».

الشباب الإماراتي

فيما يحض دور الشباب الإماراتي في قطاع الصناعات المتقدمة.. قال البناي: إن قيادتنا الرشيدة تولي أهمية بالغة لتنمية وتطوير الموارد البشرية المواطنة، حيث تضع «إيدج» المواهب والكفاءات المميزة في قلب اهتماماتها، فأصبحت مركز جذب للخبرات والكفاءات المرموقة، ونقطة استقطاب لألمع العقول على المستويين المحلي والعالمي، وتعمل «إيدج» مع تركيزها على الريادة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، على خلق وتعزيز التنافسية في هذه التخصصات الأكاديمية، وذلك لإيجاد جيل جديد من المفكرين والباحثين والمهندسين، اعتماداً على الاستثمارات في البرامج الجامعية الجديدة والمطورة، والدورات التدريبية القائمة على أحدث الابتكارات، لتشكيل حاضر ومستقبل الأمن العالمي.

وأكد أن «إيدج» تسعى لاستقطاب وتأهيل قيادات الجيل الجديد من الكوادر الوطنية المتميزة، من خلال التركيز على رعاية هذا القطاع ذي الأولوية الوطنية، والذي يتوقع له أن يحظى بأهمية، توازي أهمية التكنولوجيا العالمية الناشئة.

يذكر أن «إيدج» تحتل اليوم مكان الصدارة بين الشركات، التي تعنى بالتكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع وغيره من المجالات، وتضم تحت مظلتها أكثر من 25 شركة رائدة تعمل في مختلف المجالات، وتوظف الشركة ومجموعة الشركات التابعة لها ما يزيد على 12 ألف موظف من أصحاب الخبرة والكفاءة، وتعمل الشركة ضمن خمسة قطاعات أساسية هي: المنصات والأنظمة والصواريخ والأسلحة، والدفاع السيبراني والحرب الإلكترونية والاستخبارات ودعم المهام.