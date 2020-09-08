تخرج الدفعة 2 من «استشراف المستقبل» في دبي

دبي (وام)

شهد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والدكتور مثنى غني عبد الرزاق رئيس الجامعة الأميركية في الإمارات، الحفل الافتراضي لخريجي الدفعة الثانية، من برنامج استشراف المستقبل، والبالغ عددهم 26 منتسباً من إقامة دبي وجهات أخرى، وذلك بحضور مساعدي المدير العام ونوابهم ومديري الإدارات في إقامة دبي، والهيئة التدريسية في الجامعة الأميركية في الإمارات.

وقال المري: إن قيادتنا الرشيدة راهنت بكوادرها البشرية، وقدرتهم على صناعة المستقبل، والارتقاء بمستوى عمل المؤسسات والقطاعات في الدولة، وأدركنا اليوم أن نجاح مؤسساتنا وقطاعاتنا هو بفضل كوادرنا الوطنية، الذين أثبتوا قدرتهم على الإنجاز والإبداع والابتكار في شتى المجالات، وما تحقق إلى الآن من نجاحات مثل تشغيل أول مفاعل نووي سلمي في العالم العربي، ومسبار الأمل وغيرها من المشاريع، هي خير برهان على قدرات كوادرنا الوطنية الشابة على صناعة المستقبل.