عبدالله بن زايد: علاقاتنا متميزة مع المجر

أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي بيتر سيراتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة في جمهورية المجر.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في أبوظبي - بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية المجر، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات، ومنها الصحة والتعليم والاستثمار.

وتناول الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، ودورها في ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة.

عبدالله بن زايد وبيتر سيراتو خلال الاستقبال

وناقش سموه، ومعالي وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وأهمية تعزيز التعاون الدولي المشترك من أجل احتواء تداعياته والتوصل إلى لقاح للمرض. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي بيتر سيراتو، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.

من جانبه، أعرب معالي بيتر سيراتو عن تطلع بلاده لتعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات، وتطوير آفاق التعاون في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبي البلدين، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.