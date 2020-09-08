مشروع اجتماعي لدعم صحة الأمهات

ناصر الجابري (أبوظبي)

قدمت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، دعماً لإطلاق مؤسسة اجتماعية في أبوظبي، تختص بتقديم نصائح وإرشادات الصحة النفسية للأمهات، وذلك ضمن المشاريع الفائزة بالدورة الثانية من الحاضنة الاجتماعية، والتي تستهدف إطلاق مجموعة من المنشآت والمؤسسات الاجتماعية التي تعزز من الصحة النفسية بالإمارة.

وقالت فرح القيسية، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاجتماعية «جايدنج ستارز»: تتمثل المؤسسة الاجتماعية في منصة إلكترونية لتقديم الدعم المطلوب للأمهات اللواتي يحتجن إلى المساعدة المطلوبة ضمن الصحة النفسية، حيث تم إطلاق الفكرة، بناءً على ملاحظتنا لوجود عدد من التحديات التي تواجه المرأة الأم، وهو ما يتطلب الحصول على الدعم النفسي، وتعزيز الوعي بذلك.

وأضافت: يساهم المشروع الاجتماعي في تعزيز فكرة أن وجود عدد من التحديات النفسية للأم يعد أمراً طبيعياً، حيث إن الأمومة تعد أمراً جميلاً بالفطرة، إلا أنه توجد ضغوط مجتمعية قد تصيب الأم، سواء خلال فترة الحمل، أو بعد مرحلة ما بعد الولادة، خاصة مع شعور الكثير من الأمهات بصعوبة في الإفصاح عن الصعوبات والقضايا التي تواجههن، مشيرة إلى أن المؤسسة ستقدم سلسلة من التدوينات الصوتية «البودكاست»، حيث تتم استضافة مجموعة من الخبراء في الصحة النفسية، لمضاعفة الوعي العام بأهم التحديات التي تواجه الأم، ولمشاركة الأمهات بالخيارات المتاحة التي تقدم الدعم النفسي المطلوب، والذي يسهم في زيادة الصحة النفسية لهن، وبالتالي تجاوز القلق والاكتئاب الناتج عن هذه الضغوط.

وحول أهم أنواع التحديات التي تواجه الأمهات، أوضحت القيسية، أن التحديات والصعوبات التي تواجه الأم في الدولة تتشابه مع التحديات في الدول الأخرى، إلا أنه توجد تحديات ترتبط بخصوصية المجتمع، ومنها المقارنات ما بعد الولادة، بين الأم التي تواجه التحديات والضغوطات العصبية، والأم الأخرى التي لا تشعر بذلك، وهو ما يتسبب في استمرار مسيرة الأمومة بوجود التحديات.

ولفتت إلى أن دولة الإمارات استطاعت أن تتخذ مجموعة من الخطوات الاستباقية لإيجاد حلول فاعلة لمواجهة تحديات الأمهات، حيث يتجسد ذلك بدعم هيئة المساهمات الاجتماعية للمشاريع الخاصة بإيجاد حلول الصحة النفسية، مشيرة إلى أهمية الوعي والحوار بين الأمهات لمشاركة تجاربهن المختلفة، وإدراك أن الأمومة تمثل رحلة تتضمن دروساً يومية، وأنه لا يمكن فهم كافة مقومات الأمومة خلال يوم، بل الأمر عبارة عن رحلة طويلة الأمد، مليئة بالتجارب والخبرات.

ومن جهتها، بينت أمينة جلبي، مؤسس مشارك في «جايدنج ستارز»، أنه يمكن التواصل مع المؤسسة الاجتماعية، سواء عبر البريد الإلكتروني المخصص للمؤسسة، أو عبر منصة التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، حيث يتم تقديم الوعي المطلوب، الخاص بنوعية التحديات التي قد تواجهها المرأة خلال الأمومة وسبل تجاوزها، لافتة إلى أهمية التحلي بالصبر والعزيمة، والحرص على طلب المساعدة عند الشعور بوجود الحاجة لذلك.