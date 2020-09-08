2000 حصوة مرارية في معدة مواطن

سعيد أحمد (أم القيوين)

نجح فريق طبي جراحي في أحد المستشفيات الحكومية بأم القيوين، باستئصال ما يقارب 2000 حصوة مرارية بأحجام مختلفة من معدة مواطن في العقد الرابع من العمر.

وقال المريض «س. أ» إنه كان يعاني من آلام مزمنة في البطن لأكثر من عام، وفي الفترة الأخيرة زاد الألم، ما اضطره لدخول قسم الطوارئ، وخضع لإجراء فحوص طبية، لافتاً إلى أنه من التشخيص المبدئي للطبيب المناوب، تبين بأنها أعراض وجود مرارة، وتم إجراء الأشعة فوق الصوتية، وأشعة الرنين المغناطيسي له، وأظهرت الأشعة وجود عدد كبير من الحصوات.

وأشار إلى إن الألم الحاد الذي تعرض له مؤخراً كان بسبب حصاة في القناة المرارية، وهي التي دلته على وجود الحصوات، مشيراً إلى أن الفريق الطبي قرر إجراء عملية استئصال للحويصلة المرارية، باستخدام المنظار الجراحي، واستغرقت نحو ساعة ونصف. وأضاف «س.ا» أن الفريق الطبي بفضل الله تمكن من استئصال الحصوات بنجاح ودون أي مضاعفات، وغادر المستشفى في اليوم التالي، بعد أن استقرت حالته، وهو حالياً بصحة جيدة، مثمناً جهود الأطباء في المستشفى، وخاصة في قسم الطوارئ على سرعة تعاملهم مع حالته، وتشخيصه بشكل جيد، مما ساهم في إنجاح العملية، لافتاً إلى إن الطبيب الذي أجرى له العملية لم يتوقف عن متابعة حالته، والسؤال عن صحته، وقد أعطاه رقمه الشخصي للتواصل معه مباشرة في حال حدوث أي طارئ.