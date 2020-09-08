خالد بن محمد بن زايد: توفير أفضل سبل الحماية للمجتمع

أبوظبي(الاتحاد)

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مدينة الشيخ شخبوط الطبية، للاطمئنان على صحة وأوضاع المصابين في حادث تسرب الغاز، الذي وقع الأسبوع الماضي، في أحد المطاعم بشارع الشيخ راشد بن سعيد في أبوظبي.

ووجّه سموه دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، بمتابعة أوضاع المصابين وتلبية احتياجاتهم وتقديم كافة أنواع الدعم، متمنياً سموه لهم الشفاء العاجل.

كما وجه سموه الجهات المعنية في الإمارة، بمراجعة كافة متطلبات الأمن والسلامة في جميع وسائل نقل وتخزين وتوصيل الغاز الخاص بالمباني، وذلك حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في الإمارة، وتحديثها وفق أحدث الممارسات العالمية، لضمان توفير أفضل سبل الحماية اللازمة لأفراد المجتمع.