اتفاقية تعاون بين «أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» و«تدوير»

أبوظبي (وام)

وقعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، اتفاقية لتطوير مجالات العمل وآليات تقديم الخدمات المشتركة، وتعزيز منظومة الأمن الحيوي والسلامة الغذائية، والتخلص السليم والآمن من النفايات، ومكافحة آفات الصحة العامة.

وحددت الاتفاقية أربعة محاور للعمل المشترك يختص الأول بالتخلص السليم والآمن من النفايات الغذائية والزراعية بشقيها العضوي وغير العضوي، والمخلفات الحيوانية والمبيدات الزراعية والأدوية والمستلزمات البيطرية.

كما تم الاتفاق على توفير أماكن مؤهلة لتجميع نفايات المزارع وحيازات الإنتاج الحيواني «العزب»، ودعم خطط تدوير في التعامل مع المخلفات الزراعية العضوية لتحقيق الاستدامة الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي والحيوي، مع التركيز على برامج التوعية. ويختص المحور الثاني بتعزيز متطلبات الأمن الحيوي، عبر الدراسات المشتركة في مجال الفحوصات المخبرية الخاصة بنواقل الأمراض الوبائية الحيوانية والمعدية، مع العمل على تطوير خريطة وبائية متكاملة ونظام مشترك للرقابة، والتحكم بالنفايات في المزارع وحيازات الإنتاج الحيواني «العزب» والمسالخ وأسواق المواشي الحية.

ويركز المحور الثالث على مجالات السلامة الغذائية، حيث تنص الاتفاقية على تطوير أنظمة الترخيص المشتركة، عبر إدخال بعض الاشتراطات للحد من قيام المنشآت الغذائية ببيع مخلفات زيوت الطهي، أو أية مخلفات أخرى يتم تحديدها مستقبلاً، للجهات غير المرخصة من «تدوير»، وتطوير نظام مشترك لمكافحة الآفات في المنشآت الغذائية.

ويختص المحور الرابع بالخدمات المقدمة للمتعاملين، وتقديم امتيازات وحوافز مشتركة للمنشآت الزراعية والغذائية والبيطرية التي تتعامل مع الشركات المعتمدة لدى «تدوير»، وتطوير أنظمة التفتيش والرقابة على تداول المبيدات الزراعية ومبيدات الصحة العامة في منافذ البيع، لإنفاذ التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة.

وقال سعيد البحري العامري مدير عام الهيئة: إن مذكرة التفاهم تترجم روح العمل المشترك والتعاون المثمر بين كافة المؤسسات الحكومية للارتقاء بمستويات الصحة العامة، وضمان رفاهية وسعادة سكان الإمارة.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي مدير عام المركز : إن الاتفاقية بين «تدوير» والهيئة تعتبر محطة هامة ستتضح آثارها في القريب العاجل، على مستوى إدارة النفايات وما يتعلق بها من عمليات جمع ومعالجة وتدوير ومكافحة آفات الصحة العامة، وغيرها من الأعمال التي يقوم بها المركز، في سبيل الوصول إلى بيئة صحية وآمنة ومستدامة في كافة أرجاء إمارة أبوظبي.