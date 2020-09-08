«الوعي» أقصر الطرق إلى تفادي «كورونا»

خلفان النقبي (أبوظبي)

أكد عدد من المواطنين استمرار التزامهم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وفي مقدمتها عدم التهاون بخطورة أزمة «كورونا»، والتقيد بالقوانين والإرشادات، التي وضعتها قيادتنا الرشيدة، للوصول إلى مرحلة صفر إصابة في المستقبل القريب، وأفادوا بأن الالتزام هو مسؤولية فردية وواجب وطني على كل فرد في المجتمع الإماراتي.

وعبرت عهود حارب، عن الشكر والتقدير لمن يحافظ على الوقاية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتساهم في تقليل حالات الإصابة في المجتمع، ولكن هنالك فئة متهاونة لا تعي معنى الخطر في أزمة «كورونا»، ولا تهتم بصحة المجتمع بشكل كلي، فهم من يروجون الإشاعات، ولا يهتمون في الوقاية، ويتجمعون بشكل يومي ودائم دون النظر للعواقب والمخاطر، التي تترتب على هذا التهاون الكبير، بسبب غياب الوعي الوقائي.

ارتداء الكمامة

وأشار عبدالله القايدي، إلى أن سبب زيادة عدد الإصابات في الدولة، هو تجمعات الأفراح والعزاء والتجمعات اليومية، حيث يصبح الاختلاط هو العامل الأساسي في عدم تقليل نسبة الإصابات بمرض كورونا، كما أن المحافظة على ارتداء الكمامة، وترك مسافات كافية تساعد على التعاون مع الجهات المعنية، وتنفيذ برامجها وخططها الساعية للوصول إلى صفر حالات إصابة قريباً، وقال القايدي: على كل فرد في المجتمع الإماراتي أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية، للقضاء على جائحة «كورونا».

«إتيكيت السعال»

وأكد خالد الجساسي، أن أفضل طريقة للوقاية من العدوى، هي تجنب التعرض لهذا الفيروس، وتشمل الإجراءات الوقائية وهي البقاء في المنزل، وغسل اليدين بانتظام وبشكل مكثف بالصابون والماء لمدة لا تقل عن 20 ثانية، أو تنظيف اليدين باستخدام المعقم، وتجنب لمس العينين والأنف والفم بأيدٍ غير مغسولة، ولا ننسى المحافظة على مسافة مترين على الأقل بينك وبين أي شخص يسعل أو يعطس. وقال: اتباع نمط حياة صحي، خاصةً من حيث التغذية السليمة، وممارسة الرياضة، والحصول على القسط الكافي من النوم، ومتابعة الوضع الصحي الشخصي بشكلٍ مستمر للتعرف على أية أعراض للمرض، أو ارتفاع في الحرارة بشكلٍ مباشر، مؤكداً أهمية الحرص على اتباع «إتيكيت السعال»، والذي يعني تغطية الفم والأنف بالمرفق أو بمنديل عند السعال أو العطس، مع الالتزام بالتخلص من المنديل المستخدم على الفور.

التصدي للوباء

أكدت عائشة الحبسي أن للتدابير الوقائية أبلغ الأثر في التصدي لهذا الوباء وإخماده، بعد أن شكَّل خطراً كبيراً على المجتمع، داعية كل فرد في المجتمع الإماراتي للتقيد بالتباعد الجسدي، وعدم الاختلاط حتى نتخلص من هذه الأزمة بشكل نهائي.