إعادة تشغيل العيادات المسائية بمستشفيات الظفرة

إيهاب الرفاعي (الظفرة)

انتهت إدارة مستشفيات الظفرة، التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، من إعادة افتتاح كافة العيادات المسائية في جميع مستشفيات المنطقة بمدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا، بعد إغلاقها بسبب جائحة كورونا، في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها لضمان أمن وسلامة المراجعين، ومتلقي الخدمات العلاجية في جميع مدن منطقة الظفرة.

وأعلنت مستشفيات الظفرة، عن بدء تشغيل العيادات المسائية في مستشفى جزيرة دلما يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، لمدة 3 ساعات، وذلك من الساعة 5 وحتى 8 مساء، وتشمل عيادات الباطني والأنف والأذن والحنجرة وعيادة الأسنان وعيادة الأطفال وعيادة النساء والتوليد، وكذلك عيادة الجراحة العامة.

وفي مستشفى ليوا، سيتم افتتاح العيادات المسائية من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساء، وذلك في العيادات الباطني وعيادة الأطفال، كما تباشر عيادات الطب الباطني والأسنان وعيادة الأطفال وعيادة النساء التوليد في مستشفى غياثي عملها بشكل كامل، خلال الأيام من الأحد إلى الخميس، على مدار 12 ساعة من الساعة 8.30 صباحاً وحتى 8.30 مساء.

وفي مستشفى المرفأ، تم افتتاح العيادات المسائية في أقسام الباطني وعيادة الأطفال وعيادة الجراحة العامة، خلال يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 9 مساء.

كما تم افتتاح العيادات المسائية في مستشفى السلع أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع من الساعة 4 مساء وحتى 8.30 مساء، في العيادات الطب الباطني، وعيادة الأسنان وعيادة الأطفال وعيادة النساء والتوليد.