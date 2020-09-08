إعادة افتتاح معهد التأهيل والعلاج الطبيعي في العين

أبوظبي(الاتحاد)

أعادت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» افتتاح معهد التأهيل والعلاج الطبيعي التابع لمستشفى العين، والذي يشغل مبنى خاصاً منفصلاً عن المبنى الرئيس للمستشفى، ويقدم خدمات عالية الجودة ومتخصصة للتأهيل البدني، تتضمن العلاج الطبيعي، والعلاج المهني، وأمراض النطق واللغة، وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وقالت سمية الحمادي، مدير معهد التأهيل والطب الطبيعي التابع لمستشفى العين إحدى منشآت شركة «صحة»، إن قسم التأهيل مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة، ويقدم خدماته لجميع أهالي مدينة العين.

وأضافت أن قسم التأهيل يقدم الرعاية لأصحاب الهمم، والمرضى الذين يتعافون من مرض أو عملية مثل: بعد الكسر أو إصلاح وتر، المرضى الذين يعانون صعوبات في التعلم، واضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، والذين يعانون مشاكل الصحة العقلية، ومرضى الشيخوخة، بالإضافة للتجبير، والتدخلات للأطفال والبالغين الذين تم تشخيصهم باضطرابات النطق واللغة، واضطرابات المعالجة السمعية وفقدان السمع، والسمع وأنظمة الاتصالات المعززة والبديل.

وأوضحت أن قسم التأهيل في مستشفى العين، يقدم كذلك الرعاية وإعادة التأهيل للمرضى المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بالإضافة لإعادة التأهيل العصبي، وجراحة العظام والرياضة، وإعادة التأهيل القلبي الوعائي والرئوي، ولأمراض الروماتيزم، والأطراف الاصطناعية والتقويم.

ويعمل القسم من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، بينما يعمل يومي الجمعة والسبت في حال الطلب من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.