«الصحة» توعّي بالأنفلونزا

أمنه الكتبي (دبي)

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن لديها خطة وطنية توعوية حول الأنفلونزا الموسمية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، سيتم الإعلان عن تفاصيل الخطة قريباً، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الشركاء في الهيئات الصحية، بالعمل على توفير اللقاح الموسمي للأنفلونزا قبل بداية الموسم، كأهم الاستراتيجيات الهادفة، لتقليل عبء الإصابة بالفيروس.

وحول أهم الأساليب الحديثة للوقاية من فيروس الأنفلونزا وتجنب مخاطره، قالت الوزارة: يعتبر أخذ اللقاح سنوياً أفضل طريقة للوقاية من المرض، ويؤمن لقاح الأنفلونزا الموسمية الحماية ضد الفيروسات الشائعة التي تسبب المرض، ويتم تحديث لقاح الأنفلونزا سنوياً ليقي ضد الفيروسات الشائعة المسببة للمرض في العام الجاري.