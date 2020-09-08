لتمكين القطاعين الحكومي والخاص.. إطلاق «بيانات أبوظبي المفتوحة»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الإسناد الحكومي- أبوظبي، ممثلةً بهيئة أبوظبي الرقمية، منصة «بيانات أبوظبي المفتوحة»، بهدف تمكين القطاعين الحكومي والخاص، من تبادل ومشاركة البيانات المفتوحة مع المستهلكين والشركات الناشئة والجهات الأكاديمية لتحسين الخدمات العامة، ودعم اتخاذ القرارات، وتعزيز النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي.

ويأتي هذا الإطلاق، بالتزامن مع زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، لدائرة الإسناد الحكومي مؤخراً، والتي اطلع خلالها على استراتيجية الدائرة ومشاريعها للسنوات الخمس القادمة، بالإضافة إلى مستجدات مبادرة منصة «بيانات أبوظبي المفتوحة».

وتهدف منصة «بيانات أبوظبي المفتوحة»، إلى إنشاء منظومة رقمية متكاملة، تتيح إمكانية الوصول إلى مصادر البيانات الموثوقة بشكل سريع وآمن، وتوفر خدمات استباقية تُثري تجربة المتعاملين، وجاء إطلاق المنصة التي توفر أكثر من 550 مجموعة بيانات مفتوحة المصدر في 10 قطاعات حيوية وبـ 6 صيغ مختلفة، بمشاركة هيئة أبوظبي الرقمية، وبالشراكة مع 23 جهة حكومية، ليعكس الرؤية الطموحة للقيادة الحكيمة، في توظيف تكنولوجيا المعلومات لخدمة المجتمع والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، وذلك عبر توفير البيئة الآمنة المناسبة، لتمكين الجهات الحكومية لمشاركة البيانات عبر آليات وتقنيات مبتكرة، تضمن معايير السرعة والكفاءة والجودة والشفافية.

وتعمل هذه المنصة على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفتح آفاق مستقبلية جديدة، حيث يسهل هذا التكامل على الجهات الحكومية عملية مشاركة البيانات، ويؤمّن فرصاً استثمارية ضخمة للشركات العاملة في القطاع الخاص، بما يضمن استمرارية نجاحها واتخاذ القرارات المناسبة.

وتقوم 23 جهة حكومية مشاركة في المرحلة الأولى من منصة «بيانات أبوظبي المفتوحة»، بدورٍ فاعلٍ في عملية مشاركة البيانات المفتوحة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق أهداف استراتيجية التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، وتشمل المنصة 10 قطاعات حيوية هي الزراعة والبيئة والصحة والنقل والمجتمع والاقتصاد والسياحة والتعليم والطاقة والتكنولوجيا.

ومن أهداف المنصة، تعزيز النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي ودعم نمو القطاعات الرئيسة، بما يتماشى مع الرؤى والأهداف الاستراتيجية للإمارة وبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21».

علي راشد الكتبي

وبهذه المناسبة، أعرب معالي علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي، عن سعادته البالغة بإطلاق منصة «بيانات أبوظبي المفتوحة»، التي تساهم في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كإحدى المدن الرائدة في مشاركة البيانات المفتوحة، والتي تنافس عالمياً في مجال مشاركة البيانات، وذلك من خلال بناء وتطوير البنية التحتية الرقمية للإمارة.

وأشاد الكتبي، بالتعاون والتكامل بين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي لإطلاق هذه المنصة، التي تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفتح آفاق مستقبلية جديدة.

وقد جاء إطلاق هذا المشروع، تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، وذلك في سياق جهودها الرامية، إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي.

مكتوم علي الشريفي

ثروة وطنية

وأوضح اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، أن مشاركة القيادة العامة في إطلاق منصة «بيانات أبوظبي المفتوحة»، تأتي انطلاقاً من أهمية البيانات المفتوحة، باعتبارها ثروة وطنية ومورداً استراتيجياً مهماً، حيث تركز على تفهم احتياجات المجتمع، وتحقيق متطلبات التنافسية العالمية.

ولفت إلى اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بمواصلة تطوير الخدمات على مدار الساعة، في إطار تمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم المختلفة بطرق سهلة وذكية.

وقال عامر الحمادي، وكيل دائرة التعليم والمعرفة: منصة «بيانات أبوظبي المفتوحة» تهدف لتوفير بيئة عمل تمكن الجهات الحكومية من تبادل البيانات الرقمية، وتوفير الجيل الجديد من الخدمات الرقمية، التي تتصف بالكفاءة والسرعة والاستباقية، لإثراء تجربة المتعاملين المتكاملة، وتعزز كفاءة العمل والتنسيق الحكومي.

جمال محمد الكعبي

نقلة نوعية

من جانبه، قال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي بالإنابة: «يمثل إطلاق منصة «بيانات أبوظبي المفتوحة» نقلة نوعية على صعيد تعزيز التكامل بين الدوائر الحكومية المحلية، وصولاً إلى غايات ومستهدفات خطة أبوظبي، في دعم وتمكين وتقديم منظومة حكومية رقمية استباقية متخصصة وآمنة».

وأشار عبدالله الساهي، وكيل دائرة البلديات والنقل، إلى تبني أفضل الممارسات لبناء قاعدة بيانات مكانية شاملة ودقيقة، تلبي احتياجات القطاعين العام والخاص دعماً لجهودنا في تطوير الخدمات البلدية والبنية التحتية لخدمة المجتمع، وتكريس مكانة أبوظبي كواحدة من أفضل مدن العالم.

راشد عبد الكريم البلوشي

تمكين

وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: منصة «بيانات أبوظبي المفتوحة» تسهم أيضاً في ربط القطاعين الحكومي الخاص رقمياً، من خلال مشاركة البيانات المفتوحة مع المطورين والشركات الناشئة، لتقديم فوائد اقتصادية واجتماعية أساسية.

وأكد المهندس محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن قطاع الطاقة في أبوظبي يمتلك العديد من المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة، وتمثل «بيانات أبوظبي المفتوحة» مبادرة مهمة لإبراز تلك الفرص أمام المستثمرين من القطاع الخاص ومختلف دول العالم.

وقال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالإنابة: نؤمن أن امتلاك القدرة التحليلية يمّكن من وضع الخطط التطويرية الشاملة، والتقليل من المخاطر المتوقعة وتقديم حلول عملية لها، وتضمن نمو القطاع على أسس مستدامة ومدروسة.

هلال الكعبي

ابتكار

وبدوره، قال الدكتور هلال الكعبي، أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: المجلس يدعم أهداف المنصة، من خلال مساهمته في بناء قاعدة البيانات ذات العلاقة بالجودة والمطابقة، بما يشجع ويعزز مسيرة الابتكار في كافة القطاعات على مستوى إمارة أبوظبي، وخاصة قطاع الأعمال.

من جانبه، قال عبدالله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة: إن إطلاق المنصة يدعم مكانة الإمارة الريادية في مؤشرات التنافسية العالمية، وذلك بالتأكيد إلى جانب الدور المهم الذي تلعبه البيانات المفتوحة في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق وظائف جديدة، وزيادة ثقة المتعاملين والتطوير المستمر للخدمات الحكومية.

شيخة سالم الظاهري

استدامة

وأكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، على أن دور المنصة ينعكس إيجابياً في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز النمو الاقتصادي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التغير المناخي، وضمان الاستدامة البيئية في إمارة أبوظبي.

وقال سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: تساهم المنصة في تمكين الهيئة من استشراف الفرص والتحديات، لا سيما في مجال الأمن الغذائي والأمن الحيوي والاستدامة الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية، وتعزيز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي.​

وأشار خلف عبدالله رحمة الحمادي، مدير عام صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، إلى أن مشاركة الصندوق في المنصة، تسهل وصول المتعاملين ومختلف الشركاء للبيانات والخدمات الحكومية، بما يتوافق ومتطلبات نجاح الحكومة الرقمية.

بشير خلفان المحيربي

بشير المحيربي: خدمة للجهات والشركات والأفراد

قال بشير خلفان المحيربي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: تلعب المبادرة دوراً مهماً في تمكين الجهات والشركات والأفراد من الوصول إلى البيانات، والاستفادة منها في العديد من القطاعات، كالقطاع الاجتماعي بشكل عام وفي الخدمات الإسكانية التي توفرها الهيئة على وجه الخصوص.

وأشار عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إلى دورها الحيوي في تسهيل الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع كافة، ولا سيما من أصحاب الهمم، ورفع نسبة الرضا والسعادة في المجتمع. وأوضح المهندس محمد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية، أن إطلاق المنصة يتماشى مع مهمة الهيئة الهادفة لتمكين ودعم وتقديم منظومة حكومية رقمية استباقية، متخصصة ومتعاونة وآمنة.