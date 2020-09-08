المدير التنفيذي لـ «الإمارات العالمي للاعتماد»: 919 جهة تقييم عالمية وخدمات سريعة لدعم خطط الطـوارئ

آمنة الكتبي (دبي)

كشفت أمينة أحمد محمد، المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد، عن أن المركز اعتمد حتى اليوم 919 جهة تقييم مطابقة على مستوى العالم، وفي أكثر من 35 دولة، موضحة أنه في ظل الاستجابة للإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة «كورونا» على مستوى الدولة، فقد قام المركز بالعديد من الإجراءات بالتعاون مع الجهات الرقابية والمختصة لاعتماد مختبرات فحص «كوفيد - 19»، وفحص الكمامات وأدوات الوقاية الشخصية والمعقمات وكفاءتها. وقالت في حوار لـ «الاتحاد»: «إن المركز أجرى 94 زيارة تقييم (عن بُعد)، كما تم إصدار 40 شهادة اعتماد إلكترونية، والتي قام بتنفيذها عدد من الكوادر المواطنة، بالتعاون مع الخبراء الدوليين داخل الدولة وخارجها، والذين تجاوز عددهم 80 مقيماً فنياً وخبيراً».

وأكدت أمينة أحمد أن دور المركز يهدف إلى المساهمة في حماية البيئة والصحة والسلامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرة المنشآت الاقتصادية على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال اعتماد جهات تقييم المطابقة التي تمنح شهادات تقييم المطابقة للسلع والخدمات، وجهات المطابقة الحلال على مستوى العالم، حسب المواصفات القياسية المعتمدة في هذا الشأن.

وحول جهود المركز في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، قالت: «أطلق المركز عدداً من خدمات الاعتماد السريعة في ظل الظروف الاستثنائية بغرض خدمة القطاع الطبي، ومنظومة الصحة والسلامة العامة، ودعم خطط الطوارئ والإجراءات الاحترازية، وكذلك أطلق المركز خدمة اعتماد مختبرات الفحص المتخصصة في فحص كفاءة ومكونات مواد التعقيم واعتماد مختبرات الفحص».

وأضافت أمينة أحمد: «كما تم إطلاق أحد الأنظمة المعترف بها دولياً من المنتدى الدولي لهيئات الاعتماد (IAF) وهي اعتماد أنظمة استمرارية الأعمال في المجالات المختلفة (ISO 22301) بهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة من الشركات ومزودي هذه الخدمات أثناء الظروف غير الاعتيادية».

وبينت أنه تمت دعوة المختبرات الطبية المعتمدة من المركز لتوسيع مجالات الاعتماد بها لتشمل فحص الفيروسات وفيروس كورونا المستجد، وتطبيق إجراءات الاعتِماد السريع على المختبرات الطبية لسرعة توافر الفحوص لدعم القطاع الصحي.

وذكرت أن المركز بصدد إعداد برنامج جديد آخر خاص باعتماد جهات التفتيش على أنظمة وإجراءات التعقيم، وفقاً للمواصفة الدولية الآيزو (17020) الخاصة بكفاءة جهات التفتيش، وذلك تلبية لاحتياجات الجهات الرقابية، وزيادة الطلب عليها، خصوصاً في الفترة الحالية.

وتابعت: «كما أطلق المركز خدمة اعتماد مختبرات الفحص المتخصصة في فحص كفاءة ومكونات مواد التعقيم، واعتماد مختبرات فحص مستلزمات الحماية الطبية الشخصية والسلامة العامة»، مشيرة إلى أن مركز الإمارات العالمي للاعتماد، جهاز اعتماد وطني حاصل على الاعتراف الدولي في مجالات الاعتماد المختلفة، ومقره في إمارة دبي، وحسب قانون إنشائه رقم (27/‏‏‏2015)، فإنه الجهة المعنية بالإشراف والرقابة على أعمال جهات تقييم المطابقة العاملة بدبي التي تشمل مختبرات المعايرة ومختبرات الفحص وجهات منح الشهادات للأفراد والأنظمة والمنتجات وجهات التفتيش، إضافة إلى جهات تقييم المطابقة للمنتجات الحلال، وقد حصل المركز على الاعتراف الدولي من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات وجهات التفتيش (ILAC) في عام 2009، والاعتراف الدولي من المنتدى الدولي لهيئات الاعتماد (IAF) في 2013، ويمثل المركز أكبر جهاز اعتماد على المستوى الإقليمي.

وأوضحت أمينة أحمد، أن المركز يقدم العديد من الخدمات، أهمها اعتماد مختبرات المعايرة ومختبرات الفحص وجهات منح الشهادات للأفراد والأنظمة والمنتجات وجهات التفتيش، مؤكدة أن المركز يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كمحور للاقتصاد الإسلامي والعالمي، وتمكين صناع القرار في ضمان استدامة تطوير البنية التحتية لإسعاد المجتمع، من خلال تقديم خدمات اعتماد تقييم مطابقة معترف بها عالمياً لا حدود لها، وإنشاء نظام اعتماد له طبيعة دولية، كما يهدف المركز إلى ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، ولتصبح الاسم الموثوق في اعتماد المنتجات الحلال.