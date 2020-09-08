ختام «صيفنا سعادة» في عجمان

عجمان (وام)

شهد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، حفل اختتام فعاليات وأنشطة البرنامج الصيفي لإمارة عجمان «صيفنا سعادة»، والذي نظمته حكومة عجمان، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، برعاية ودعم من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وشارك فيه أكثر من ستة آلاف و414 مشاركاً من مختلف فئات وشرائح المجتمع، فيما تفاعل مع الحدث في منصات التواصل الاجتماعي الخاصة، وموقعها الإلكتروني أكثر من 53 ألف متفاعل.

وأطلع الشيخ عبدالعزيز النعيمي ومرافقوه، في بداية فعاليات الحفل، الذي أقيم في مركز عجمان /‏‏‏x/‏‏‏ التابع لدائرة البلدية والتخطيط، على أبرز نتاجات الفعاليات التي تضمنها البرنامج والنتائج التي تم تحقيقها.

وفي ختام الحفل، كرم الشيخ عبدالعزيز النعيمي الفائزين في المسابقات والفعاليات المتنوعة، بالإضافة إلى تكريم الجهات المساهمة والمتعاونة، وزارة تنمية المجتمع «الشريك الرئيسي» والقيادة العامة لشرطة عجمان والإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان ودائرة البلدية والتخطيط ومركز عجمان «‏‏‏x»‏‏‏ ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة ومركز حميد بن راشد لخدمة القرآن الكريم وجمعية الإمارات للتوحد ومركز عجمان للاتصال ومستشفي الجليلة التخصصي للأطفال.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي: «ما زال المجتمع الإماراتي بكل نسيجه ومكوناته هدفاً لمبادراتنا المجتمعية، لذا انطلقنا في هذا البرنامج من الأسرة الإماراتية، فاستثمرنا مواهب الأبناء واستفدنا من خبرات الآباء، وسعينا لأن نرسخ تراث الأجداد». وأعرب عن سعادته بنجاح البرنامج في نسخته الأولى، مؤكداً أن هذه التجربة أثبتت للجميع أننا قادرون على تحقيق الإنجازات في أصعب الظروف، وأن الخطط قد تختلف باختلاف المرحلة، لكن لا شيء يمكنه أن يبعدنا عن الوصول لأهدافنا.

من جانبها، قالت معالي حصة بوحميد: إن نجاح البرنامج الصيفي لحكومة عجمان هو نجاح لنا جميعاً، كونه انطلق من الأسرة الإماراتية، وعزز الكثير من الأسس والمفاهيم المجتمعية في نفوس أبنائنا، مشيرة أن هذا النوع من المبادرات، يعد خطوة صحيحة على طريق التنمية، التي تحتاج إلى تعاون الجميع من جهات ومؤسسات وأفراد. وقد بلغ عدد المستفيدين من البرامج والمبادرات المجتمعية، التي تضمنها برنامج «صيفنا سعادة» ألفين و26 مستفيداً شاركوا في العديد من الفعاليات.