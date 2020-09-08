«التربية»: 13 سبتمبر تصفيات «تحدي القراءة العربي»

‏دبي (الاتحاد)

تنطلق في 13 سبتمبر الجاري التصفيات النهائية الافتراضية لمبادرة «تحدي القراءة العربي»‬ في دورتها الخامسة على مستوى الدولة، والتي ستشهد مشاركة واسعة من الطلبة لتمثيل الدولة، وذلك وفقاً لتغريدة على حساب وزارة التربية والتعليم الرسمي على «تويتر». وكانت التصفيات النهائية على مستوى الدول من «تحدي القراءة العربي» قد انطلقت منتصف أغسطس بمشاركة 52 دولة، ويبلغ عدد المشاركين في هذه الدورة 21 مليون طالب وطالبة من 14 دولة عربية، و38 دولة أخرى حول العالم، يمثلون أكثر من 96 ألف مدرسة تحت إشراف أكثر من 134 ألف مشرف ومشرفة.