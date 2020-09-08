تمديد الدراسة «عن بعد» في المدارس الخاصة بالشارقة أسبوعين

الشارقة (الاتحاد)

قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في إمارة الشارقة، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، تمديد التعلم «عن بُعد» لجميع المراحل في المدارس الخاصة بالإمارة، لأسبوعين آخرين اعتباراً من الأحد المقبل وحتى الخميس 24 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الحكومة للحد من انتشار جائحة «كوفيد- 19». وتلقى طلاب المدارس الخاصة بإمارة الشارقة بجميع المراحل الدراسية تعليمهم خلال الأسبوعين الأول والثاني من بداية العام الدراسي 2020-2021، «عن بعد»، وذلك بناءً على القرار السابق الصادر عن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص بالإمارة، اللذين أكدا متابعتهما المستمرة لتطورات الوضع ميدانياً، حرصاً على سلامة الطلاب والكادر التعليمي.