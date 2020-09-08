«التثقيف البيئي» في الشارقة تكرّم طلاباً من أنصار البيئة

الشارقة (الاتحاد)

احتفلت مدرسة «بيئة للتثقيف البيئي»، المبادرة التعليمية البيئية التي تشرف عليها شركة «بيئة» في الشارقة، أمس، بإنجازات 26 فائزاً في مسابقاتها لعام 2020 في الحفل الافتراضي لتوزيع الجوائز، الذي تزامن أيضاً مع الذكرى السنوية العاشرة لجائزة المدارس للتميّز البيئي، التي تحتفل بالحلول الإبداعية والمبتكرة للشباب في الدولة للتصدي لبعض أكبر التحديات البيئية في العالم. واحتفى الحفل بمرور عشر سنوات على انطلاق جائزة المدارس للتميّز البيئي؛ وهي المسابقة التي تنظم على مستوى الدولة، وشهدت مشاركات من أكثر من 450 مدرسة بمجموعة من المشاريع الإبداعية المتعلقة بالبيئة.