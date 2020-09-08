«قيادات الشرطة» يناقش «مخالفات كورونا»

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس قيادات الشرطة في وزارة الداخلية، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس المجلس، أمس، الاجتماع التاسع لسنة 2020م، وذلك بتقنية الاتصال عن بُعد، وبحضور أعضاء المجلس من قادة الشرطة وكبار الضباط بوزارة الداخلية.

ناقش المجلس وضع آليات العمل والإجراءات الخاصة بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» على مستوى الدولة، ونوعية المخالفات المرتكبة من الجمهور وعددها، والإجراءات المتخذة بحقهم لمنع تكرارها

، إلى جانب التنسيق بين فرق العمل المختلفة والشركاء الاستراتيجيين لوزارة الداخلية، وأهم التحديات التي تواجهها على مستوى الدولة.

واطلع المجلس على نتائج تجربة القيادة العامة لشرطة دبي، فيما يتعلق بالاستعلام عن الحالات الجنائية في القضايا المالية، وعدد المستفيدين من هذه الخدمة، وعدد القضايا التي ساهم في إغلاقها هذا البرنامج، وإمكانية الاستعلام عن الوضع الجنائي في القضايا المالية، وبحث تطبيقه على مستوى الدولة بشكل عام.