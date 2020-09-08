وفد «الداخلية» يطلع على عمل «مواصلات الإمارات»

دبي (وام)

بحث وفد من وزارة الداخلية التعاون المشترك مع مواصلات الإمارات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي يتم تطبيقها في مجال الأنظمة المتعلقة بالحوادث المرورية والسلامة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد الداخلية، برئاسة العقيد علي سعيد الشحي نائب مدير عام التنسيق المروري بالإنابة، لمواصلات الإمارات ولقاء حنان صقر، المديرة التنفيذية لدائرة الخدمات المؤسسية، بحضور خالد شكر مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية، وعبدالله عبدالرحمن مدير إدارة العمليات في دبي والشارقة، وعبدالله محمد مدير إدارة الاتصال الحكومي، وعدد من المختصين من الجانبين.

وأكدت صقر أهمية هذه الزيارات في تعزيز ومواصلة التطوير للسياسات والآليات ومبادرات التوعية والخدمات التطويرية لأفراد المجتمع، وبحث سبل الاستفادة من الخبرات والكفاءات المتوافرة، بما يخدم المصالح المشتركة، مشيدة بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في الارتقاء بمنظومة القطاع الشرطي والأمني، في سبيل حفظ الأمن والاستقرار، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة على الصعد كافة.

واطلع الوفد على آليات العمل المتبعة فيما يتعلق بسياسات وإجراءات السلامة ودراسة الحوادث المرورية.