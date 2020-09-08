تفاهم بين «طرق دبي» و«تراخيص»

دبي (وام)

أكدت هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة - دائرة التخطيط والتطوير «تراخيص»، عزمهما على تطوير التعاون بينهما، في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك، خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، بحضور عبد المحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، الذي وقّع المذكرة عن الهيئة، وعبدالله محمد بالهول الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير «‏‏‏تراخيص» في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

وتهدف مذكرة التفاهم، إلى تنظيم علاقة الطرفين، فيما يتعلق بالتنسيق وتبادل وتحديث المعلومات والمعرفة بينهما، ووضع إطار لمزاولة أي أعمال إنشائية على الأراضي الواقعة ضمن منطقة حماية القطارات أو المتأثرة بها ومسارات القطارات المخطط لها، والتنسيق بين الإدارات ذات الصلة لدى الطرفين.