محاكم رأس الخيمة تطلق قناة دفع «الأمانات»

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت دائرة محاكم رأس الخيمة، بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية، قناة دفع جديدة لدفع الأمانات عبر أجهزة الخدمة الذاتية MBME لتضاف إلى قنوات الدفع الحالية.

وبذلك يبلغ عدد قنوات الدفع 4 قنوات، منها الموقع الإلكتروني لحكومة رأس الخيمة، والتطبيق الذكي mRAK، والإيداع بالحساب لدى بنك رأس الخيمة الوطني.

وأوضح المستشار أحمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، أنه تمت إضافة قناة دفع جديدة لدفع الأمانات، حيث أصبح بإمكان المتعامل الذي لا يتمكّن من استخدام الخدمات الإلكترونية أو الذكية، تسديد النفقات والمستحقات الزوجية، وتسديد مبالغ تنفيذ الأحكام المستحقة والأقساط الشهرية المتفق عليها، بالإضافة إلى تسديد مستحقات أمانات الخبراء وأمانات التركات، من أي مكان وفي أي وقت، من خلال أجهزة الخدمة الذاتية للدفع (MBME)، المنتشرة في جميع أنحاء الدولة بطريقة سهلة ومرنة.