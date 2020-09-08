شرطة دبي تنظم فعالية للتوعية بـ«كورونا»

دبي (الاتحاد)

نظمت إدارة العلاقات المجتمعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، فعالية «العودة للمدارس» في مدرسة «نكست جينيريشن» بدبي، وذلك في إطار جهودها التوعوية ومسؤوليتها المجتمعية، لتعزيز ثقافة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال العام الدراسي، بين الطلبة والكادر الإداري والتدريسي.

وقالت فاطمة أبو حجير، رئيس قسم المبادرات المجتمعية: إن شرطة دبي، وانطلاقاً من حرصها على صحة وسلامة الطلبة من الإصابة بفروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تنفذ جملة من المبادرات والبرامج والفعاليات التوعوية والمجتمعية، لترسيخ ثقافة الالتزام بالتدابير الاحترازية، وتدعو من خلالها عناصر المنظومة التعليمية كافة، للمحافظة على التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، واستخدام المعقمات، وغسل الأيدي جيداً.