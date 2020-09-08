12 ألف بلاغ لـ«مساندة الطرق» في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلن مركز النقل المتكامل أن عدد البلاغات الواردة التي تعاملت معها خدمة مساندة الطرق، خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ 12 ألف بلاغ.

وأوضح أن الخدمة مجانية، داعياً إلى الاستفادة منها في الحالات الطارئة وأعطال المركبات على الطرق الرئيسة في الإمارة أبوظبي.

وأفاد بأنه يمكن طلب خدمة مساندة الطرق عبر تطبيق درب الذكي، باتباع خطوات تتمثل في اختيار خدمة مساندة الطرق عبر التطبيق، وتعبئة النموذج المطلوب للخدمة، وتحديد الموقع عبر تفعيل خاصية تحديد المواقع، كما يمكن طلب الخدمة عبر الاتصال على الرقم 80088888.

وأطلق مركز النقل المتكامل، نهاية أغسطس الماضي، حملة إرشادية عبر منصاته الرقمية، بعنوان «قريبون منك»، للتوعية بالخدمات التي تقدمها مساندة الطرق، وكيفية طلب الخدمة والاستفادة منها.

وأوضح المركز أنه في حال نفاد وقود المركبة بالطرق الرئيسة في الإمارة، يمكن الاستفادة من خدمة مساندة الطرق، والتي من جانبها تقدم المساعدة وبشكل مجاني. كما تعمل خدمة مساندة الطرق على إزالة المركبات المعطلة في الطرق الرئيسة في إمارة أبوظبي، للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، إلى جانب المساعدة في إدارة حركة السير خلال الحوادث على الطرق، وتأمين مواقع الحوادث.

وتهدف الخدمة لرفع مستوى السلامة المرورية، عبر تأمين مواقع الحوادث والمركبات المتعطلة على الطرق الرئيسة الداخلية والخارجية لإمارة أبوظبي، وتخفيف الازدحام عبر إدارة الحركة المرورية، والمحافظة على انسيابية الحركة المرورية من خلال قطر أو إزاحة المركبات المتعطلة إلى خارج الطريق لأقرب منطقة آمنة، وتأمين وإدارة الحركة المرورية عند الفعاليات الرئيسة، وإدارة الحركة المرورية من خلال تأمين أعمال التحويلات والصيانة على التقاطعات والطرق الرئيسة.

ويقوم خبراء السير، التابعون لخدمة مساندة الطرق، بمساعدة المركبات المتعطلة، عن طريق تغيير الإطارات، وإخلاء المركبات المتضررة من موقع الحدث إلى أقرب نقطة آمنة.

كما أن المركبات التابعة للخدمة مجهزة بالكامل لتزويد المركبات بالوقود الكافي لإيصالها إلى أقرب محطة وقود، وتقديم الإسعافات الأولية والمساعدة اللازمة.

معايير السلامة

تطورت خدمة مساندة الطرق بتصميمها بشكل تدريجي على مراحل مستمرة، وأحدث نسخة تم إطلاقها في الأول من أكتوبر 2019 الماضي، وتم تصميمها بناءً على أعلى معايير السلامة على الطرق، بوجود المواد العاكسة على جوانب المركبة كافة، ما يتيح الاستشعار بها، ويسهل رؤيتها حتى في حال الظلام، أو انخفاض مستوى الرؤية.

كما أن دورية خدمة مساندة الطرق مزودة بلوحة الرسائل الإلكترونية المتغيرة، مثبتة بالأعلى، وذلك لتنبيه السائقين عن حالة الطريق، إضافة إلى أن دوريات خدمة مساندة الطرق مزودة بأجهزة إلكترونية متصلة لاسلكياً مع النظام المركزي في مركز التحكم المروري، والذي يسهم في توفير سرعة الاستجابة للأحداث.