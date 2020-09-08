حملة للمحافظة على «علم الدولة» في الظفرة

منطقة الظفرة (وام)‏

نظمت بلدية منطقة الظفرة حملة توعية بأهمية المحافظة على المعاني والقيم الوطنية لعلم الدولة، من خلال الحرص على إبقائه في أبهى صوره وأشكاله، وحمايته من التلف الناتج عن الطقس والعوامل الطبيعية والحرارة والأتربة، وصيانته بشكل مستمر، واستبدال الأعلام التالفة، أو ذات الألوان الباهتة.

وشملت الحملة زيارة المساكن والورش الصناعية والمؤسسات التجارية، وتوعيتهم باشتراطات رفع علم الدولة على المرافق المختلفة، كما تم استبدال الأعلام التالفة وذات الألوان الباهتة، والتأكيد على أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية، وتنسيق العمل الجماعي مع الشركاء لصون رمز وطننا الغالي.