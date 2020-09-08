تمديد الدراسة عن بُعد في المدارس الخاصة بالشارقة لأسبوعين

قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص تمديد التعلم عن بُعد لجميع المراحل في المدارس الخاصة بالإمارة لأسبوعين آخرين اعتباراً من الأحد المقبل 13 سبتمبر الجاري وحتى 24 منه، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الحكومة للحد من انتشار جائحة كوفيد- 19.

كان طلاب المدارس الخاصة في إمارة الشارقة، بجميع المرحل الدراسية، قد تلقوا تعليمهم خلال الأسبوعين الأول والثاني من بداية العام الدراسي 2020 - 2021 عن بُعد وذلك وفقاً للقرار السابق الصادر عن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، حيث أكدا متابعتهما المستمرة لتطورات الوضع ميدانياً حرصاً على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية.