وفد الهلال الأحمر الإماراتي يتفقد أحوال أسر الشهداء في المكلا

زار وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عدداً من أسر الشهداء بمديرية المكلا في محافظة حضرموت، تجسيداً لروح الأخوة والتضامن والوقوف مع أسر الشهداء، والمساهمة في تخفيف العبء الملقى على عاتقهم.

وقدم الوفد خلال الزيارة مساعدات إنسانية شملت سلالاً غذائية، وحقائب مدرسية، وهدايا متنوعة.

وأكد حميد راشد الشامسي، رئيس المساعدات الإنسانية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم اللازم لأسر الشهداء.

وأعرب أهالي الشهداء بمديرية المكلا بمحافظة حضرموت، عن شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية التي تأتي استمراراً لنهج الإمارات الإنساني في توفير الدعم اللازم.



