عمار النعيمي يترأس اجتماع «حميد بن راشد الخيرية»

عجمان (وام)

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية اجتماع مجلس أمناء المؤسسة عن بُعد وتم خلاله استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها مخطط المقر الجديد الخاص بمركز حميد بن راشد لخدمة القرآن الكريم والتحول الإلكتروني الخاص بالمركز والتقرير المالي نصف السنوي للمؤسسة وغيرها من الموضوعات المهمة، والتي من شأنها خدمة المستحقين من الأسر المتعففة وغيرها من المحتاجين.

حضر الاجتماع الشيخ أحمد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس الأمناء والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي والشيخ راشد بن حميد النعيمي والدكتور عبدالله محمد الأنصاري وحمد عبدالله تريم الشامسي وأحمد إبراهيم الشامسي والشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية وحسين محمد الحمادي مدير مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم.

واطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي وأعضاء المجلس على أهم الخطط وبرامج ونسب إنجاز المشاريع التي تنفذها المؤسسة على أرض الواقع لتعزيز ودعم الجهود الخيرية والإنسانية للأسر المواطنة المتعففة والمعوزة وتوفير الإمكانيات كافة لإنجاح تلك المشاريع بما يسهم في دعم واستقرار تلك الأسر بمختلف المناطق في إمارة عجمان.

وأثنى سموه على جهود أسرة مؤسسة حميد بن راشد الخيرية وبرامجها المخصصة للأعمال الإنسانية والمشاريع التي نفذتها لدعم الأسر المعوزة والمستحقة، والتي ساهمت في دعم مسيرة العمل الخيري في إمارة عجمان وما تقوم به المؤسسة من مبادرات على مدار العام.

واستمع سمو ولي عهد عجمان من حسين محمد الحمادي مدير مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم إلى شرح واف حول المخططات المستقبلية للمقر الجديد للمركز.

كما قدم حسين محمد الحمادي عرضاً حول الدراسة التي تم إعدادها حول مشروع التحول الرقمي لمركز حميد بن راشد لخدمة القرآن الكريم والذي يعتبر أول مركز قرآني على مستوى الدولة يحول إدارة مشاريعه بالكامل إلكترونياً وتحويل إدارة أول جائزة قرآن كريم على مستوى الدولة بالكامل إلكترونياً بهدف توفير استراتيجية تنافسية.

واستعرضت الشيخة عزة النعيمي خلال الاجتماع أيضاً بعض الحالات المستحقة لدعم مالي سواء للقصر أو بناء ملحق أو أيتام أو من ليس لديهم مصدر دخل أو صيانة المساكن المحترقة لعام 2020. كما أطلع سموه وأعضاء المجلس على عرض للتقرير المالي للمؤسسة وتضمن إجمالي مصادر التمويل وإجمالي المدفوعات حتى 31 أغسطس 2020 بالإضافة إلى عرض أرصدة حسابات المؤسسة.