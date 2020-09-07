«تريندز» يُنظم ندوة المراكز البحثية والإعلام غداً

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» غداً، ندوة عن بُعد، تحت عنوان: «المراكز البحثية والإعلام خلال أزمة كوفيد-19: شراكة تكاملية»، في تمام الساعة السابعة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين في مجال الإعلام والسياسة الدولية والاستراتيجية، وذلك عبر بث مباشر على موقع المركز على الإنترنت باللغتين الإنجليزية والعربية.

وسيُدير فعاليات هذه الندوة جوناثان إتش. فيرزيجر زميل أول غير مقيم في المجلس الأطلسي في واشنطن، صحفي أميركي، إسرائيل.

وسيشارك فيها كل من الدكتور وين وانغ، الذي يشغل منصب العميد التنفيذي لــ«معهد تشونغ يانغ للدراسات المالية»، ونائب رئيس مدرسة طريق الحرير في جامعة رينمين الصينية، والدكتور ستيفن بلاكويل مدير إدارة الدراسات الاستراتيجية في مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، وجيفري هيداي مدير العلاقات الإعلامية لدى مؤسسة راند الأميركية، وبيت كليفتون رئيس تحرير الرابطة الصحافية البريطانية PA Media، ومايكل هولتزمان رئيس عمليات مجموعة «سيك نيوغيت» في الولايات المتحدة الأميركية، والدكتور جون بروني المؤسس والمدير التنفيذي لمركز سيج الدولي، أستراليا.