3684 مشروعاًً تعليمياًً لـ«دار البر»

دبي (الاتحاد)

نفذت جمعية دار البر 3684 مشروعاً تعليمياً حول العالم، على امتداد الـ16 عاماً الماضية، وأكدت بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، دورها الفاعل ومشاريعها الخيرية التنموية الإنسانية المتنوعة في قطاع التعليم ومحاربة الأمية خارج الدولة، عبر دعم العملية التعليمية في العالم، وتوفير الدعم، تحديداً، لشرائح الطلبة غير القادرين على سداد الرسوم الدراسية ومتطلبات التعلم.

وقال عبد القادر الريس عضو مجلس الإدارة - المدير العام لجمعية دار البر : إن الجمعية تكفلت بتنفيذ وإنجاز 3684 مشروعاً تعليمياً تربوياً على مدار 16 عاماً، بدءاً من 2004 حتى العام الحالي 2020، بتكاليف إجمالية وصلت إلى 97 مليوناً و 102 ألف و 803 دراهم، تغطي مجالات تعليمية مختلفة ومتنوعة، في عدد كبير من دول العالم، في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية.