إطلاق الدورة الثانية من «رحلة أجيال»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، بالتعاون مع مؤسسة المباركة، مرحلة جديدة ضمن برنامج «رحلة أجيال»، والهادف إلى تعزيز تفاعل كبار المواطنين والمقيمين مع جيل الشباب في مجتمع أبوظبي، خلال الأوضاع الصحية والاقتصادية الحالية.

وتسعى الهيئة في هذه المرحلة من البرنامج، والتي يتم تنظيمها بالتعاون مع المؤسسة، إلى تفعيل التواصل بين كبار المواطنين والمقيمين مع المتطوعين من جيل الشباب عن بُعد، حيث تتواصل فعاليات هذه المبادرة على مدار 12 أسبوعاً يتواصل فيها المشاركون، سواء عن الطريق المكالمات الهاتفية، أو عبر منصات مكالمات الفيديو.

وأكدت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أهمية هذا البرنامج الذي يمثل نقله نوعية في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة، بشأن رعاية كبار المواطنين والمقيمين، ومد جسور التواصل بينهم وبين مختلف شرائح المجتمع، مشيرة إلى أن البرنامج يجسد أحد المحاور الأساسية في رؤية مؤسسة المباركة، وهيئة «معاً» لخطة الاستعداد للخمسين.

وأشادت برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وحرص سموهم على تهيئة بيئة لرعاية اجتماعية متميزة لكبار المواطنين والمقيمين، يمكنهم من خلالها نقل تجاربهم وخبراتهم للأجيال الشابة، والتفاعل معاً لخدمة الوطن ودفع مسيرته التنموية.

كما أعربت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المباركة عن تقديرها للدور الحيوي والشراكة الاستراتيجية مع معاً، باعتبارها شراكة ساهمت في تنفيذ المرحلة الأولى من رحلة أجيال خلال الفترة الماضية، وشارك فيها المتطوعون وكبار المواطنين، حيث حققت هذه الدورة نتائج إيجابية في الأهداف المنشودة، المتعلقة بصحة كبار المواطنين وتعزيز رعايتهم الاجتماعية، وبناء جسور من التواصل الحضاري بينهم وبين مختلف شرائح المجتمع، وخاصة الشباب.

وأوضحت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك آل نهيان أن الدورة الثانية تشمل برنامجاً دقيقاً للتفاعل بين المتطوعين وكبار المواطنين والمقيمين، وتم تحديد أهدافه بعناية شديدة من قبل متخصصين في الرعاية الاجتماعية والصحة واللياقة البدنية والتغذية الصحية والهوايات والأنشطة التي يمكن ممارستها من قبل كبار المواطنين والمقيمين، حيث فتح البرنامج في دورته الثانية باب الالتحاق أمام كبار المقيمين من مختلف الجنسيات، وهو ما يعكس مناخ التنوع والتسامح والتعايش الحضاري الذي يميز مجتمع دولة الإمارات، ولفتت إلى أن البرنامج نظم ورشة تعريفية قبل انطلاق دورته الثانية للمتطوعين، بحيث يتعرف كل منهم على دوره، وآليات تحقيق أهدافه مع كبار المواطنين والمقيمين الذين سيتواصل معهم طوال فترة الدورة الثانية.

التفاعل والتواصل

قالت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»: لم تكن الفترة الأخيرة سهلة على مختلف فئات المجتمع بسبب الظروف الصحية والاقتصادية الأخيرة، وعلينا مواصلة العمل على تعزيز التواصل بين جميع أفراد المجتمع، ولأننا نركز على الاهتمام بفئة كبار المواطنين والمقيمين، ولنقدم لهم الدعم خلال فترة العزلة الطويلة في المنزل للتقليل قدر المستطاع من الآثار النفسية والبدنية التي قد تؤثر عليهم، قررنا بالتعاون مع مؤسسة المباركة متابعة أنشطة برنامج رحلة أجيال افتراضياً وعن بُعد، لتمكين أهلنا وإخوتنا من كبار المواطنين والمقيمين من التفاعل والتواصل مع المتطوعين الشباب بشكل أسبوعي، ومشاركة خبراتهم وتجاربهم، بما يعود بالفائدة على الجميع.