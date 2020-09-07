القطامي: التعليم الطبي والتنمية المهنية أساس التطوير

دبي (الاتحاد)

أعلن معالي حميد محمد القطامي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، عن توسع الهيئة في برامج التعليم والتدريب الطبي، لتشمل المزيد من التخصصات الطبية الحيوية والدقيقة، إضافة إلى الاستمرار في البرامج الحالية التي تشمل 14 تخصصاً، من بينها: طب الطوارئ، وجراحة الأعصاب، وطب العيون وطب الحوادث والكسور وطب الأسرة والنساء والتوليد وغيرها من التخصصات الطبية.

كما أعلن معاليه، أن الهيئة تعمل في خط موازٍ على تطوير منهجيات التدريب وأخلاقيات مهنة الطب، بالتوافق مع المعايير العالمية والأصول المتعارف عليها. وأكد معاليه، أن التعليم الطبي والتدريب والتنمية المهنية، تمثل جميعها أساس التطوير وابتكار الأساليب الحديثة للتشخيص والوقاية والعلاج، وأن الهيئة لا تدخر وسعاً في تبني تنفيذ البرامج التعليمية والتأهيلية، التي تصقل مهارات كوادرها الطبية.وكان معالي القطامي قد كرم، صباح أمس، أطباء الهيئة المشرفين على برنامج «دبي التدريبي للتخصصات الطبية»، وأعرب خلال التكريم عن تقدير الهيئة البالغ لجميع الأطباء القائمين والمشرفين على البرنامج.