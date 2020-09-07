رحيل الزميل محمد صالح

أبوظبي (الاتحاد)

توفي أمس، الزميل الصحفي محمد صالح، بعد صراع طويل مع المرض، فهو يعد من الرعيل الأول من الإعلاميين، ومن أوائل الصحفيين الإماراتيين الذين برزوا وأبدعوا في العمل الصحفي مع بدايات قيام دولة ‫الإمارات‬.

كان محمد صالح أول صحفي محلي يكتب عموداً يومياً في ‫جريدة الاتحاد‬ في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، تحت عنوان «يا أهل بلدي»، عندما كان الأستاذ خالد محمد أحمد رئيساً لتحريرها، وتناول فيه العديد من القضايا المحلية والاجتماعية بالنقد الملتزم والبناء، كما عمل في قسم المحليات بالجريدة، وشارك في إعداد عدد من التحقيقات الصحفية الميدانية في بدايات نشأة الدولة.