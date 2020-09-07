فحص 4000 مواطن في «الظفرة»

إيهاب الرفاعي (الظفرة)

أنجزت مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، من فحص 4000 مواطن ضد فيروس كوفيد- 19، في منازلهم بجميع مدن منطقة الظفرة، والتي شملت سكان مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك في إطار جهود مستشفيات الظفرة، لتوفير أعلى معايير الرعاية الصحية والخدمية لسكان منطقة الظفرة، وتسخير منشآتها وتجهيزاتها لخدمة أفراد المجتمع.

وحددت مستشفيات الظفرة 7 مراكز لفحص فيروس كورونا، للراغبين في إجراء الفحص من جميع الجنسيات، تغطي جميع مدن منطقة الظفرة، منها مركز مخصص للعمالة بالمنطقة الصناعية، وتشمل قائمة المراكز المعتمدة والتابعة لمستشفيات الظفرة، كلاً من مركز المسح في مدينة زايد - بجانب مجلس مدينة زايد ومركز المسح في غياثي - بجانب حديقة غياثي القديمة ومركز المسح في المرفأ – أمام مركز الطب الوقائي – مستشفى المرفأ، ومركز المسح في السلع – بمركز الطب الوقائي – مستشفى السلع، ومركز المسح في جزيرة دلما بمستشفى جزيرة دلما، ومركز المسح في ليوا -العيادات الخارجية- مستشفى ليوا، بجانب مسجد المستشفى، بالإضافة إلى مركز لفحص العمالة في مدينة زايد بالمنطقة الصناعية.

وكانت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» قد حددت 7 فئات في المجتمع، يمكنها الحصول على موعد مجاني كل 4 أشهر لإجراء فحص (PCR) الخاص بالكشف عن المصابين بالفيروس، وذلك من خلال حجز موعد لإجراء فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مجاناً، ثلاث مرات في العام.

«صحة دبي» تحتفل باليوم العالمــــي للعلاج الطبيــــعي

تشارك هيئة الصحة بدبي، اليوم، العالم احتفالاته باليوم العالمي للعلاج الطبيعي الذي يصادف الثامن من سبتمبر، تحت شعار: «العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل خلال كوفيد-19»، بهدف التوعية بأهمية العلاج الطبيعي للوقاية من الآلام المزمنة والمكتسبة ودوره في تعزيز الصحة بشكل عام، وأهمية الحفاظ على الحركة وممارسة النشاط البدني. وضمن فعالياتها بهذه المناسبة، تنظم الهيئة، ممثلة بمركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ندوة افتراضية عن بُعد، موجهة إلى موظفي الهيئة حول أنواع التأهيل خلال «كوفيد -19».

وأكد يوسف الزرعوني، مدير مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل التابع للهيئة، أهمية العلاج الطبيعي ودوره في مساعدة المرضى وتأهيلهم للعودة للحياة. وأشار إلى ارتفاع معدل سعادة رضا المتعاملين عن خدمات المركز في الربع الأول من العام الجاري، إلى 89% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي كانت 83%، كما ارتفع إجمالي رضا المتعاملين إلى 93%، وثقة المتعاملين إلى 89%.

وأوضح أن عدد مراجعي المركز وصل خلال العام الماضي إلى 29234 مراجعاً.





