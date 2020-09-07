ضاحي خلفان: التضحيات خلال «كورونا» تستحق التقدير

دبي (الاتحاد)

وجّه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع، بتكريم خط الدفاع الأول الذين كان لهم أثر واضح خلال جائحة كورونا في الأشهر الماضية، مؤكداً معاليه خلال اللقاء الذي جمعه عن بُعد باللواء متقاعد محمد سعيد المري، الأمين العام لجائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع، على أهمية أن يجد من بذل جهدا مميزا خلال الأزمة تكريماً يليق بما قدمه.

وقال معاليه إن الأزمة أظهرت مدى ما قدمه خط الدفاع الأول من تضحيات، تجعلنا حريصين في الجائزة على تقدير هذا الدور، فليس هناك أغلى من النفس التي بذلت خلال وجودها على رأس عملها في ميادين التضحية والعمل.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المهمة التي تسهم في تحقيق استراتيجية الجائزة، وأن يتم تكريم كل من قدم خدمات جليلة للمجتمع، والمرحلة القادمة المتعلقة بالتسويق للجائزة من خلال مواقع التواصل.