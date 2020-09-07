«التغير المناخي» تطلق منصة إلكترونية لرصد جودة الهواء

أبوظبي (الاتحاد)

شهد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، أمس إطلاق أول منصة إلكترونية وطنية لرصد جودة الهواء في دولة الإمارات، بحضور معالي فارس محمد المزروعي، المستشار في وزارة شؤون الرئاسة، رئيس مجلس أمناء المركز الوطني للأرصاد، والدكتور عبدالله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية؛ والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، والدكتورة نوال خليفة الحوسني، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).

ويأتي إطلاق المنصة من مقر المركز الوطني للأرصاد في العاصمة أبوظبي، بالتزامن مع احتفال العالم باليوم الدولي لنقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء تحت شعار «هواء نقي للجميع». وتمثل جودة الهواء إحدى القضايا ذات الأولوية القصوى في دولة الإمارات.وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي: «إن إطلاق أول منصة إلكترونية وطنية لرصد جودة الهواء خطوة مهمة لتمكين المختصين والأكاديميين من دراسة مجموعة من العوامل، كالبيئة الصحراوية والتقدم الصناعي والكثافة السكانية، وغيرها من التي تؤثر على جودة الهواء، حيث تستعرض المنصة حالة جودة الهواء في الدولة بشكل يومي، من خلال المعلومات الواردة من 31 محطة قياس موزعة في مختلف الإمارات، مما سيساعد في فهم أفضل للتأثيرات في جودة الهواء، والمساهمة بالحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين بشكل خاص، وبيئتنا الوطنية بشكل عام».

وأكد معاليه أن الوزارة تركز على تحسين مؤشرات جودة الهواء الوطنية، بالتنسيق والشراكة مع كافة الأطراف المعنية، سعياً لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. وثمن معاليه الدور المهم الذي قامت به الكوادر الإماراتية في إنشاء المنصة، وأشاد بالدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة شؤون الرئاسة لتطوير الأداء المؤسسي والرفع من تنافسية الدولة.

من جانبه، قال الدكتور عبدالله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد، رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: «اضطلع المركز بدورٍ محوري في هذا المشروع الواعد، من خلال إنجازه لهذه الشبكة الإلكترونية المتخصصة برصد ملوثات الهـواء. وقام المركز بتكليف فريق من المختصين لمتابعة ومراجعة البيانات الواردة من شبكة رصد جودة الهواء الخاصة به، والتي تتكون من 11 محطة بشكل مستمر» من جهتها، أكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، أهمية المنصة الإلكترونية الوطنية. وأشارت إلى أن الهيئة وعلى مدار سنوات، طورت واحدة من أفضل وأشمل شبكات مراقبة جودة الهواء في منطقة الخليج العربي، حيث تزود هذه الشبكة إمارة أبوظبي بصورة شاملة ودقيقة حول جودة الهواء، حيث تقوم الهيئة منذ عام 2007 بتشغيل وصيانة شبكة تضم عشرين محطة ثابتة ومحطتين متحركتين لمراقبة جودة الهواء.

جودة الهواء

قالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة: «إن هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم ومتابعة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قامت بإنشاء شبكة الشارقة لرصد جودة الهواء ومراقبة الأنشطة التي تضرّ بالبيئة للحد من تأثيراتها، تقوم برصد 12 متغيراً على الطقس والهواء، باستخدام أجهزة قياس عالية الدقة».