«المبرمج الإماراتي» يسـهم في مسيرة التقدم عملياً وتقنياً

أبوظبي (الاتحاد)

دعا مختصون في البرمجة، من خلال مجموعة فيديوهات تعريفية في وسائل التواصل الاجتماعي المنتسبين إلى مبادرة «المبرمج الإماراتي» التي ينظمها صندوق الوطن إلى ضرورة اغتنام الفرصة التي يقدمها البرنامج للتمكن من لغة العصر والمستقبل، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم فيها.ويجمع المختصون على أن (المبرمج الإماراتي)، تتماشى مع احتياجات الدولة في مجالات البرمجة وتقنية المعلومات.

ويهدف «المبرمج الإماراتي» إلى تعليم الأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاماً أساسيات البرمجة بطريقة ممتعة وتفاعلية، وتكمن أهمية هذا البرنامج في إيجاد جيل من المبرمجين لمواكبة متطلبات سوق العمل في المستقبل، إذ تشير التقديرات إلى أن 60% من الوظائف ذات الأجور المرتفعة في المستقبل، سوف تتطلب مهارات البرمجة الأساسية.

وقال الدكتور يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة (بالإنابة) في هيئة الطفولة المبكرة: «بدأت رحلتي مع البرمجة في مرحلة مبكرة، وتحديداً أثناء الدراسة الابتدائية والإعدادية، وصقلها في المراحل الجامعية، سواء أثناء دراسة البكالوريوس، فالبرمجة تعطي الإنسان القدرة على التصور الكلي للقضايا والمشروعات». وأضاف: «ما لا شك فيه بأن هذا البرنامج والدروس التي يقدمها (صندوق الوطن)، من خلال مبادرة (المبرمج الإماراتي)، تشكل فرصة مثالية لأجيال المستقبل لبناء قدراتهم ومهاراتهم في لغة البرمجة».

ومن جانبها، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، مديرة مركز الأمن السيبراني في جامعة نيويورك أبوظبي: «اهتمامي في البرمجة بدأ من الصغر، وتطور أثناء دراستي في جامعة الإمارات العربية، استطعت خلال رحلتي معرفة أهمية المقارنة بين لغات البرمجة المختلفة».

إلى ذلك، قال رائد الأعمال الإماراتي في مجال البرمجيات خالد العور، إنه كرس نفسه لتطوير منظومة التكنولوجيا في الإمارات، حيث بدأ مشواره مع البرمجة في سن مبكرة، من خلال تصفح مواقع الإنترنت للتعلم الذاتي للغات البرمجة. ومن جهتها، قالت عليا الظاهري، وهي متخصصة في هندسة البرامج: «تشكل اهتمامي في المجال من خلال الاستخدام المنتظم للحاسوب، والبحث المستمر عن كيفية تطوير المواقع الإلكترونية في الصغر، حيث قمت بالعمل على تطوير مواقع صغيرة».

وفي السياق ذاته، قال النقيب الدكتور عيسى إبراهيم باسعيد، نقيب في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بالقيادة العامة لشرطة دبي: «كانت أولى بداياتي في البرمجة من خلال نقل البرامج من الكتب وتطبيقها على الحاسوب، وعندما كنت أرغب في تعلم لغة جديدة في البرمجة أقوم بالعمل على تطبيق مشروع جديد». ويستهدف صندوق الوطن من خلال هذه المبادرة إلى خلق جيل من المبرمجين الإماراتيين، وتوفير الفرصة لجميع طلاب الدولة لتعلم علوم الكمبيوتر واستكشافها كمهنة مستقبلية.