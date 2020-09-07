«الصفري» .. اعتدال الحرارة ليلاً

خلفان النقبي (أبوظبي)

أكد إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن الصفري أو الصفرية هو الموسم الفاصل بين وقت الحر ووقت البرد، وأوان «المعتدلات» كما سمتها العرب، حيث يتجه الجو حينها للاعتدال.

كما تبدأ مع طلوع النجم سهيل خلال النصف الثاني من أغسطس، وتمتد الصفرية ما بين أدبار القيظ وإقبال الشتاء.

وقال الجروان: أطلق عليها صفري لأنها أول المواسم وأول العد (من الصفر)، وقيل لأن تذوق النخل تخلو أو تصفر من الرطب، وقيل لأنها بداية وقت «التبدي» ووقت خروج العرب إلى البادية لتتبع مناطق المطر والعشب، حيث تخلو الديار أو تصفر.

وأوضح أن أهل الأنواء يعدون أوانها ابتداءً من طلوع النجم سهيل وطلوع نجوم برج الاسد، وهي الطرفة وتكون في 24 أغسطس، ثم الجبهة 6 سبتمبر، ثم الزبرة 20 سبتمبر، وأخيراً الصرفة 3 أكتوبر، إلى حلول موسم (الوسم) في 16 أكتوبر.

كما أن أهل الدرور يعدونها المائة يوم الأولى من طلوع النجم سهيل، فيقولون عشر صفري، «عشرين صفري»، أي مئة صفري، والتي تنقضي خلال النصف الثاني من نوفمبر.

انخفاض الحرارة

وبين الجروان، أن في موسم الصفري تلاحظ التغيرات الفعلية في الجو خاصةً خلال الليل، ووقت الفجر، وتظهر ملامح فصل الخريف في الخليج العربي، بالتغير الملموس للجو من الحرارة العالية، ولهيب الصيف، إلى انخفاض الحرارة العالية مع الرطوبة العالية، باعتدال الجو مساءً، حيث تقل درجات الحرارة على معظم مناطق الدولة، ومع منتصفه تتدنى «الصغرى» فجراً إلى ما دون 20 درجة مئوية خاصة في العمق الصحراوي لتكون الدرجة الدنيا في نهايته دون 20 درجة مئوية في عموم المناطق. ويتشكل ضباب الفجر في الصباح الباكر خلال موسمي الصفري، والوسمي بصورة متكررة.

الصيد البحري

وأوضح الجروان، أن البحر يكون هادئاً ويعد أفضل المواسم للصيد البحري، وتقترب الأسماك من السواحل، حيث كانت قد ابتعدت نحو الأعماق الباردة مع شدة الحر خلال موسم الصيف، وتشاهد طيور البحر، ويبدأ توافد الطيور المهاجرة. وخلاله يحين أوان العروة الزراعية الخريفية، حيث تزرع غالب أصناف المزروعات، والأشتال، كما تنقل الفصائل والصروم، ويحين أوان (صرام النخيل).

22 سبتمبر الجاري بداية الخريف «فلكياًً»

قال إبراهيم الجروان: إن فصل الخريف يبدأ فلكياً يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الساعة 17:31 بتوقيت الإمارات. ويكون الاعتدال الخريفي فلكياً مع تعامد الشمس على خط الاستواء وانحدارها نحو الجنوب، يتساوى الليل بالنهار خلال الأسبوع الذي يلي موعد الاعتدال الخريفي، ثم يأخذ الليل بالزيادة على حساب النهار، ويقارب طول ظل الزوال في الإمارات نصف طول القائم مع بداية الفصل ثم يأخذ بالزيادة. ويكون معدل درجات الحرارة أول الفصل العليا 40 م، والدنيا 26 م، منتصف الفصل /‏‏ بداية نوفمبر /‏‏ تكون العليا 31 م ، والدنيا 18 م ، وفي نهاية الفصل تكون العليا 25 م، والدنيا 13 م، مع بداية الانقلاب الشتوي في 22 ديسمبر.