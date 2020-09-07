تعاون بين «التربية» و«التنمية الأسرية»

دبي (وام)

أبرمت وزارة التربية والتعليم، أمس الأول، مذكرة تفاهم مع مؤسسة التنمية الأسرية، بهدف تعاون الطرفين في تقديم حزم من الدعم والخدمات والبرامج الاجتماعية التي تستهدف الطلبة وأولياء الأمور، إلى جانب المعلمين والاختصاصيين الاجتماعيين، وتمكينهم من الاستثمار في قدرات الطلبة والارتقاء بها وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة.

وقع المذكرة من جانب وزارة التربية والتعليم، الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة، ومن جانب مؤسسة التنمية الأسرية مريم محمد الرميثي المدير العام للمؤسسة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور الشيخ د. عمار بن ناصر المعلا - مدير إدارة المنظمات والعلاقات التعليمية الخارجية، وعدد من المديرين التنفيذيين والاختصاصيين من الجانبين.