بشرى الملا لـ «الاتحاد»: «أنت مهم» توعية عمالية بـ 8 لغات في أبوظبي

ناصر الجابري (أبوظبي)

أكدت الدكتورة بشرى الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع، أن حملة «أنت مهم»، التي أطلقتها الدائرة بالتعاون مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كوفيد-19 في إمارة أبوظبي مؤخراً، ستقدم مجموعة من مبادرات التوعية والمنشورات بـ 8 لغات، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من فئة العمال في المجمعات السكنية والأحياء التي يسكنون بها، حيث تم تحديد اللغات بعد تصنيف أعداد الجنسيات ولغاتهم، وتم العمل على هذه الحملة، في ظل الظروف التي مر بها العالم في الوقت السابق، ومع عودة الحياة الطبيعية تدريجياً، من أجل توضيح القنوات الخاصة بتلقي الدعم النفسي عند الحاجة.

وأشارت لـ «الاتحاد»، أن الحملة ستقدم عبر الخبراء في مجال علم النفس حزمة من الرسائل الإيجابية والنصائح النفسية للعمال، وحثهم على تعزيز التواصل مع العائلة والأصدقاء، وتطوير الهوايات أو تعلم مهارات جديدة، إلى جانب التعبير عن الامتنان، أو البدء في استخدام آليات بسيطة، مثل كتابة الأفكار والمشاعر للمساهمة في التخليص من الضغوط الحياتية والأفكار السلبية.

وكشفت الملا، عن أنه بحسب الدراسات والاستبيانات التي عملت عليها الدائرة لفئة العمال، أكد أكثر من 48% أن حياتهم تأثرت بعد الجائحة، و65% من العمال يشعرون بالقلق من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما 67% من العمال يشعرون بالقلق من التغيرات في الحياة اليومية، وأوضح أكثر من 70% أنهم قلقون من فقدان وظائفهم أو تخفيض رواتبهم، وبعد تحليل تلك الأرقام، تم الإعلان عن إطلاق حملة «أنت مهم»، التي تستهدف فئة العمال لتعزيز أهمية الاهتمام بالصحة النفسية، ولمعرفة احتياجاتهم وتوفير ما ينقصهم، وما يضمن سلامتهم، لافتة إلى أنه على رغم التحديات العالمية، وتأثيرها المباشر على المجتمع، تحرص دائرة تنمية المجتمع مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كوفيد-19 في إمارة أبوظبي، على توفير جميع عوامل الاستقرار والحماية الكاملة لكافة الأفراد. وحول أهمية تعزيز الصحة النفسية للعمال في أبوظبي، أوضحت أن فئة العمال تشكل جزءاً أساسياً من المجتمع، حيث نعمل بشكل متوازٍ مع جهات الاختصاص في إمارة أبوظبي، لمعرفة احتياجات فئة العمال، وتوفير ما ينقصهم بما يضمن سلامتهم، خلال وجودهم في مقرات سكن العمال، وعلى ضوء المتابعة الحثيثة أطلقنا الحملة، التي تهدف في المقام الأول إلى توفير الدعم النفسي للعمال.

وبينت، أنه نحرص على تمكين الفئات المحتاجة والضعيفة، عبر توفير كافة الدعم المعنوي والاحتياجات الأساسية المتمثلة في المواد الغذائية، وغيرها من الاحتياجات التي قد تنقصهم خلال هذا الوقت، لضمان توفير حياة كريمة لأفراد المجتمع كافة، وبالعمل معاً جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية، للمساهمة في بناء دولة مستدامة اجتماعياً واقتصادياً.