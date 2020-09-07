«تنمية المجتمع» تبحث التعاون مع مؤسسات سعودية

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، تعزيز سبل التعاون المشترك مع عدد من الوفود بالمملكة العربية السعودية، للاطلاع على أحدث الممارسات وتبادل المعارف والتجارب، لما فيه مصلحة أفراد المجتمع في كلا البلدين الشقيقين، حيث ترأس وفد الدائرة، معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، بحضور عدد من مديرين العموم والمديرين التنفيذين في القطاع الاجتماعي.

وقال معاليه في كلمته خلال الاجتماعات التي عقدت عبر تقنيات الاتصال المرئي «عن بُعد»: يحظى أفراد مجتمعنا باهتمام بالغ وكبير من القيادة الرشيدة، عبر تقديم كل سبل الدعم والرخاء لتحقيق جودة حياة ينعم بها المواطنون، عبر توفير حزم متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي تعزز من الاستقرار والاطمئنان، ويأتي ذلك الدعم الدائم للقطاع الاجتماعي الذي يشكل محور بالغ الأهمية والاهتمام المتواصل من أجل إسعاد المواطنين، وتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم.

كما التقت دائرة تنمية المجتمع مع وفد من وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين، وتبادل الطرفان أحدث الممارسات والمشاريع التي تعزز من توفير المسكن الملائم لأفراد المجتمع، والخطط الاستراتيجية في التوسع السكني في المملكة، والتي تنبثق من استراتيجية وزارة الإسكان، ودورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واجتمعت الدائرة أيضاً مع صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود الأمين العام لمؤسسة الوليد الإنسانية، حيث عرضت المؤسسة السعودية أهم المشاريع المرتبطة بمشروع الإسكان التنموي، ومشروع دور الضيافية للنساء الخاص باستقبال الحالات المختصة، وتأهيلهم لضمان جعلهم أفراداً منتجين في المجتمع، في المقابل استعرضت دائرة تنمية المجتمع دور مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، المختص في رعاية وتوفير المأوى الآمن والرعاية الصحية والنفسية لضحايا الاتجار بالبشر والعنف الأسري وكافة أشكال العنف.

واجتمعت دائرة تنمية المجتمع أيضاً مع الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة العربية السعودية، بحضور معالي عماد الخراشي المحافظ للهيئة، واستعرض الجانبان الخطط الاستراتيجية التي يتبنها الطرفان عبر المبادرات التي تعود بالنفع على المجتمع، وعرض الوفد السعودي آلية جمع التبرعات إلى جانب أهم المشاريع الاجتماعية.