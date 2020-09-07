%89 التزام مقاهي الشيشة بالاشتراطات في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

قالت دائرة بلدية رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الصحة العامة، إن نسبة التزام مقاهي الشيشة بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية قد بلغت 89%، مؤكدة تكثيف حملاتها الميدانية التفتيشية على مقاهي ومنشآت تقديم خدمة الشيشة بأنواعها، وذلك بعد إعادة فتحها وتشغيلها للجمهور.

وكانت البلدية قد أعلنت في وقت سابق إعادة تقديم خدمة الشيشة، بعد تحديدها جملة من الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية المختلفة، للمحافظة على صحة وسلامة كافة العاملين والمستخدمين من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في البلدية لـ«الاتحاد»: إنه انطلاقاً من حرص دائرة بلدية رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الصحة العامة، على تحقيق الهدف الاستراتيجي، وضمان الصحة والسلامة العامة بإمارة رأس الخيمة، فقد نفذ قسم الرقابة الصحية والبيئية حملات تفتيشية على مقاهي تقديم خدمة الشيشة بمختلف مناطق الإمارة.

وذكرت أن الهدف من الحملات الميدانية، التحقق من البطاقات الصحية للتأكد من خلو العاملين من الأمراض السارية، ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية، من حيث النظافة العامة والشخصية، والالتزام بالزي المخصص للعمل، وارتداء الكمامات والقفازات، وتعقيم المنشآت والأدوات المستخدمة، وتطبيق التباعد الجسدي، وغيرها من الإجراءات الخاصة بالوقاية والحد من انتشار فيروس كوفيد- 19. وكذلك التحقق من أنواع التبغ المستخدمة ومدى مطابقتها للمواصفات، وصلاحيتها للاستخدام، وغيرها من الاشتراطات المتعلقة بالصحة العامة، التي يتم تذكيرها بها للالتزام وتجنب الإخلال بها.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ 436 زيارة تفتيشية لتلك المقاهي المتواجدة في مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة، وبمختلف أوقات العمل، نتج عنها تحرير مخالفة لعدد 18 منشأة، كما تم توجيه 16 إنذاراً بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتة إلى أن نسبة التزامها بكافة الاشتراطات الصحية والوقائية الاحترازية بلغت 89%.

وذكرت أنه تم رصد حزمة من المخالفات قامت بها مقاه خلال الفترة الماضية، تمثلت في عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، خصوصاً مراعاة مسافات التباعد الجسدي بين الأشخاص، أو المسافات بين الطاولات، والسماح بالاكتظاظ داخل الموقع.

وأضافت: تم رصد تهاون البعض في عدم لبس الكمامات والقفازات أثناء العمل، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية مثل استعمال الخراطيم متعددة الاستخدام، بدلا من أحادية الاستخدام، وغيرها التي تم تحذيرها من خطورتها خلال هذه الفترة الراهنة.

وأكدت أن الإدارة ستواصل تنفيذها الحملات التفتيشية الميدانية على تلك المنشآت، للتحقق من مدى تحسينها لأوضاعها، وتطبيقها كافة الاشتراطات التي تم تحديدها في وقت سابق لإعادة فتحها وتشغيلها مرة أخرى، مشددة على أن الإدارة لن تتهاون مع كل من لا يتقيد بتطبيق تلك الاشتراطات الصحية والوقائية، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.