«تدوير» تفتتح المرحلة الثانية من محطة توليد الكهرباء

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، افتتاح المرحلة الثانية من محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية المتجددة لمحطة إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء في إمارة أبوظبي، المُقامة في منطقة الظفرة، نظراً للأهمية الكبيرة لها في تقليل البصمة الكربونية في مناخ الإمارة بشكل عام، وذلك تماشياً مع الخطط المجدولة على الأجندة الخضراء للدولة، المعمول بها حتى عام 2030، والتزاماً بالخطة الوطنية للتغير المناخي في الدولة المتواصلة حتى العام 2050، لتكون بذلك المحطة الأولى من نوعها في العالم التي تعمل بالطاقة الشمسية بنسبة 90%.

وعملت «تدوير»، بالتنسيق مع المستثمر في محطة إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، على إحداث نقلة نوعية في النظام الحالي للطاقة الشمسية المعمول به في الكسارة، من خلال رفع قدرته الإجمالية إلى 600 كيلوواط بالساعة، بعد رفع قدرته إلى 350 كيلوواط إضافية في الساعة.

وبحسب الدراسات العلمية في ذلك المجال، فإن رفع كفاءة نظام الطاقة الشمسية المعمول به في المحطة، سيقلل البصمة الكربونية، عبر توفير أكثر من 1300 طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون (ما يعادل زراعة 4133 شجرة)، إلى جانب حفظ 480 ألف لتر ديزل بشكل شهري. ووصلت الخلايا الشمسية المستخدمة في رفع كفاءة النظام بأكمله إلى 1656 خلية، بمساحة مغطاة تعادل 11 ألف متر مربع، بينما ستصل الطاقة الإجمالية للمشروع ما يقارب 600 كيلوواط. وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام المركز: «نجح مركز أبوظبي لإدارة النفايات منذ تأسيسه في اعتماد خطط تشغيلية فاعلة في كافة القطاعات المتعلقة بإدارة النفايات، من أجل الوصول إلى بيئة آمنة وصحية ومستدامة، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، الرامية إلى تعزيز كافة مظاهر التنمية المستدامة في الإمارة، بالاعتماد على ابتكارات خلاقة وتبني أفضل الممارسات».

وافتتحت تدوير منشأة كسارة أبوظبي لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في غياثي بمنطقة الظفرة في العام 2008.